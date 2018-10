Skuhravý o Opavě: Její trenér musí být génius. Přišlo mi nefér, co řekl

Dukla vs. Opava jako jeden ze šlágrů kola FORTUNA:LIGY? Před sezonou by to znělo jako nepovedený vtip, v neděli to bude realita. Týmy v ligovém podpalubí spojuje jeden muž: trenér Roman Skuhravý. V Opavě rozjel sezonu, ale po sedmi kolech se překvapivě rozloučil a bleskově se přesunul do Dukly. „Udělal jsem to kvůli rodině, nemám důvod se omlouvat,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. V něm se také vyjadřuje se k některým výrokům svého nástupce Ivan Kopeckého a prozradí, co očekává od sledovaného souboje. Dozvíte se i odpověď na otázku, zda by se mu líbila spolupráce s jeho kamarádem Pavlem Horváthem.