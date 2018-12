Karvinský hrdina. Ve správný čas na správném místě, usmál se Guba

Hodně cenná a vydřená výhra, co říkáte?

„Jablonec hraje Evropskou ligu a dobře. Věděli jsme, co nás čeká. Netroufali jsme si na to, že budeme mít větší procento držení míče. Stejně jako proti Slavii nebo Plzni. Soustředili jsme se na ty věci, se kterými můžeme uspět. Plnili jsme taktické pokyny trenéra a povedlo se nám to. Jsme rádi.“

Jaké byly týdny a měsíce bez ligové výhry?

„Samozřejmě těžké. Hlavně na hlavu. Ale snažili jsme se dál pracovat. Přišel nový trenér, nové impulzy. Máme tři body a připravíme se na Plzeň.“

Při vašem gólu po standardce hrál roli šťastný odraz míče, že?

„Ano. Benji (Čolič) to kopl dobře, balon se odrazil. Šel jsem do toho naslepo, brankář zůstal stát a vyšlo to. Díkybohu jsem byl ve správný čas na správném místě. Ve druhém poločase jsem byl víc ve hře. V tom prvním jsem bránil dost hluboko, protože jejich pravý obránce (Tomáš Holeš) je fakt dost aktivní. Museli jsme si na něho dávat pozor. Přesto skóroval.“

Jako jeden z mála hráčů jste neschytal žlutou kartu.

„Každý je dostával, já naštěstí ne. Je dobře, že jsme neměli žádnou červenou. Kdyby tu byl VAR, určitě by se zase něco vymyslelo. (úsměv) Je jedno, že mají kluci karty. Hlavní je, že máme to, pro co jsme si od začátku šli. A to jsou tři body. Samozřejmě, že nám chybí nosní hráči. Ale ti, co nastupují místo nich, včetně mě, chceme odvádět maximum a aspoň částečně je nahradit.“

Karviná - Jablonec: Guba hlavičkou znovu dostal Karvinou do vedení. 2:1 720p 360p REKLAMA

Karviná - Jablonec: Holeš po narážečce s Doležalem vyrovnává. 1:1 720p 360p REKLAMA