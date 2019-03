Drama po remíze Baníku! Spíkr kotle zkolaboval, museli ho oživovat | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Procházka Hosté: 43. Mešanović Sestavy Domácí: Laštůvka – Procházka, Šindelář, Stronati, Fleišman – Fillo, Jánoš, R. Hrubý (C), Kuzmanović (61. Granečný) – Diop, J. Šašinka (78. Holzer). Hosté: Šeda – Křapka (33. Mešanović), Hájek, Jugas, Fulnek – Takács, Hubínek – Ladra (79. Mašek), Matějovský (C) (89. Tatajev), Přikryl – Komličenko. Náhradníci Domácí: Budinský, Granečný, Jirásek, Šašinka, Holzer, Mešaninov Hosté: Stejskal, Klíma, Paixao da Silva, Bucha, Mešanović, Mašek, Tatajev Karty Domácí: Diop Hosté: Jugas, Hájek, Přikryl, Komličenko, Hubínek, Mašek Rozhodčí Berka – Kříž, Kubr Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 10 593 diváků

Spíkr baníkovského kotle z mistrovské sezony 2003/04 zkolaboval hned po zápase. Záchranáři jej pomocí defibrilátoru „nahodili“, měl by být v pořádku. Zvedal se, chtěl odcházet domů. Sanitka jej však odvezla do nemocnice na pozorování. „Snad bude v pořádku,“ věří Procházka, střelec jediného gólu Baníku proti Mladé Boleslavi.

Ostravský stoper se po rohu trefil už ve 4. minutě. „Každý měl určené prostory, kam chodit a já si naběhl tam, kam šel balon,“ popisoval. „Bylo to dobře kopnuté a já tam byl o krok dřív než obránce a trknul jsem to slušně na zadní.“

Vedení ovšem domácí do poločasu neuhájili. Ve 43. minutě vyrovnával Mešanovič, který jedenáct minut před tím střídal. „Ten jejich gól padl dá se říct z ničeho,“ štvalo Procházku. „Nakopnutý balon ze strany, přetažený centr. Komličenko je vysoký, sklepnul to, ale nemůže se stát, že tam před brankářem zůstane jeden hráč sám (Mešanovič). Jsou tam dva ve vápně a jeden volný! Takže to byla určitě chyba a dá se říct gól zadarmo pro Boleslav.“

Bod je pro Baník málo. „Samozřejmě jsme zklamaní,“ přitakal Procházka. „Domácí zápas jsme chtěli vyhrát, je jedno, kdo sem přijede, chceme tři body. A hlavně jsme teď měli tři zápasy bez bodu, tak jsme věřili v to, že sérii přetneme vítězstvím. Bohužel, to se nepovedlo, takže to bereme jako ztrátu.“

