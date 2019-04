Pivarník nejen o dalším "zlínském jaru". První šestka? Zapomeňte, říká | iSport.cz

Čtyři porážky v řadě, navíc bez vstřeleného gólu. Zlín a jeho jaro. Už počtvrté v řadě. Po podzimu umístění v TOP 6, malá ztráta na medailové pozice. Pak odchod jedné dvou opor, miliony v kase, ovšem adekvátní náhrada nikde. A kolmá cesta dolů. Letos tomu nezabránil ani Roman Pivarník. „Mužstvo pracuje dobře, ale není vyvážené,“ popisuje zkušený trenér.

Na jaře jste zatím získali šest bodů. To je hodně málo...

„Ano, přesně tak bych to řekl. Při všech problémech, které máme, jsme měli získat víc bodů. Viz. všechny domácí zápasy, ve kterých jsme byli lepší. Získali jsme z toho jen jedno vítězství. Se Sigmou to mohlo být v poločase 2:0 nebo 3:0. Místo toho jsme prohrávali 0:1. Buchta je Muž zápasu a náš gólman nemá co dělat. Tohle se opakuje.“

Popište problémy týmu.

„Sráží nás, že dostáváme góly z první šance protivníka. Je jedno, jestli přijde v první minutě nebo v sedmdesáté jako na Spartě. V naší šestnáctce nejsme u soupeře blízko a nejsme důrazní.“

Nechybí vám ofenzivní záložník, typický špílmachr s myšlenkou?

„Stačí si projít statistiky. Vidíte, kolik gólů dávají vysocí stopeři ze standardek, záložníci ze hry, útočníci. V průběhu podzimu odešel Traoré, dnes nosný hráč ve Slavii. Ve Zlíně musel být hodně rozdílový. V zimě pak střelec Beauguel.