Stanciu do Číny: už měl kývnout Wu-Chanu! Mluví se o talentu Sigmy, ale...

Poslední rok a půl se kolem něj pořád něco objevuje. Zájemci ze Španělska, Itálie, později z Turecka... A teď to nejspíš vyjde. Přestup Nicolae Stancia (28) ze Slavie do Wu-chan FC, který se tak tak zachránil v nejvyšší čínské soutěži, je už v nezastavitelné fázi. „Sešívaní“ za rumunského záložníka mají dostat necelé čtyři miliony eur, tedy bezmála sto milionů korun. To je plus minus částka, jakou do Stancia investovali při jeho příchodu.