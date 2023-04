Levý: Sparta nesmí být v euforii, Slavia byla silnější. Derby super, ale...

Vy jste nebyl nadšený?

„Ale ano, stejně jako zápas Baníku s Plzní to bylo nadstandardní utkání. Z pohledu nestranného diváka je výsledek 3:3 optimální, byl to duel, který musel bavit. Ale všichni jsou v euforii z druhého poločasu, ten měl všechno, góly, šance, emoce, zvraty.“

První takový nebyl, že?

„Ano, druhý ovlivnil pohled na kvalitu. Jenže první byl hodně takticky svázaný. Nebyl špatný, ale průměrný, byla jen jedna střela na bránu.“

Slavia přijela oslabena, přesto byla blízko vítězství. Je stále silnější než Sparta?

„Jindra Trpišovský to sám řekl, že je těžké odhadovat, jak by to dopadlo, kdyby byli kompletní. Chyběli třeba Ševčík a David Jurásek, což jsou hráči, kteří mají na každý zápas velký vliv. Slavia byla velmi dobře takticky připravená, v první půli Spartu do ničeho nepustila. Letenští jsou teď nadšení, což pramení z toho, že prohrávali 0:2 a 2:3, přesto uhráli remízu a udrželi dvoubodový náskok. Z tohoto pohledu je větší spokojenost na straně Sparty.“

Není Letná až moc v euforii?