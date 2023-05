Promarněná pětiletka: s Brabcem od záchrany k záchraně. Co je špatně?

Krásný výroční zápas se Celtikem na zaplněném stadionu v úžasné atmosféře, vysněný a tehdy ještě usměvavý trenér Pavel Vrba, těšící se fanoušci, optimismus díky nadějnému losu, zapálený majitel Václav Brabec konečně vyhlížející evropský úspěch... Všechno to loni v létě v Baníku vypadalo tak idylicky, vzhledem k oslavám sta let od založení klubu - a ve Slezsku všeobecně pozitivní náladě, až kýčovitě. O to tvrdší přišel náraz. Ostravští nehrají o elitní čtyřku, ale po pěti rocích znovu bojují o záchranu. „O holý život,“ ví kouč Pavel Hapal. Na jaře 2018 to zvládli díky zkušenosti, co nyní?