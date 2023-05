Dvě varianty Plzně. Šádek potřebuje majitele, ve hře koncern z Rakouska?

Nejbližší týdny rozhodnou, jakým směrem se s Plzní vydá. Adolf Šádek poté, co klub v úterý oficiálně oznámil konec éry Michala Bílka, musí vyřešit dvě zásadní věci – jméno nového kouče, s čímž je silně spojená otázka nového majitele nebo investora. Bez silného ekonomického partnera může klub padnout do mnohem úspornějšího módu. V zákulisí padá jméno známého rakouského koncernu, jenž by mohl svízelnou situaci na západě Čech vyřešit.