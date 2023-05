Dojatý Vácha o Krejčím: Vzal si štít a kopí. Je jako fighter Procházka

Budí emoce a sám jimi naplno žije. A poslední dobou na maximální otáčky. Vždyť kapitán Ladislav Krejčí dovedl fotbalovou Spartu k titulu, na který čekala devět let. K cíli při tom směřoval už od chvíle, kdy na Letnou dorazil z Brna a vzal si dres s číslem 37 – tedy cifrou značící, kolikáté ligové prvenství by sparťané (konečně) slavili. „Jsem za něho strašně šťastný. A pyšný, protože dokázal velké věci,“ říká ve speciálním videorozhovoru mistr z roku 2014 Lukáš Vácha, a v očích se mu dokonce lesknou slzy. „Je mi opravdu blízký, vidím v něm trochu sebe,“ vysvětluje bývalý defenzivní záložník.

Vácha, který v sobotu ukončil kariéru a naplno se přesouvá do role člena realizačního týmu sparťanského druholigového béčka, popisuje, jaký Krejčí během čtyřletého angažmá udělal progres, nebo rozebírá jeho význam pro mužstvo i to, co má před sebou.

A přichází i se zajímavým přirovnáním: čtyřiadvacetiletý záložník či stoper vyhlášený v anketě LFA nejlepším hráčem sezony, mu připomíná bojovníka MMA Jiřího Procházku. V jakých ohledech?