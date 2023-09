Vrba o (ne)posílení: Proč se ptáte mě? Zjišťoval, kolik vlastně prohrál

Nevadí vám, že vám vedení místo útočníka přivedlo dalšího levého beka Selmira Pidra?

„Proč se ptáte mě? Na to nedokážu odpovědět. Věříme, že přišel hráč, který nám může pomoct. Nebudu tvrdit, že máme fantastické hráče. Samozřejmě máte pravdu v tom, že bychom mohli hledat hráče i na jiné posty než je levý bek. Každopádně každý hráč, který sem přijde, by měl dostat prostor, aby ukázal, jestli náhodou není lepší než ti, kteří ho dostávají. Každý příchod kvalitního hráče bychom měli ocenit.“

Každopádně Bosňan Pidro nevypadal na hřišti zle.

„Právě proto.“

Trenére, kdy jste začal tušit, že to s Plzní dopadne tak špatně?

„Výsledek byl určitě ovlivněný spoustou faktorů. Brzy jsme dostali gól a červenou kartu. A pak tu máme kvalitu Plzně. Dominovala a ještě měla o hráče víc. To byla pro ni obrovská výhoda. Využila ji a vyhrála zaslouženě. Bylo to 6:1?

Ne, 7:1.

„To už je jedno…Pro nás je to krutý výsledek, každopádně Plzeň měla zápas pod kontrolou. Dobře kombinovala, hledala si prostory, ofenzivní hráči se nabízeli. I proto měla tolik prostoru. Byla to samozřejmě i naše chyba, neměli jsme dobře vykryté prostory.“

Co musíte udělat, aby se tým z takové rány rychle zvedl?

„To vám teď neřeknu. Další dva dny budou pro nás určitě trošku složitější, ale věřím, že po rozboru utkání budeme chytřejší a na příští zápas se připravíme líp.“

Vzpomněl jste si na váš ligový debut, kdy jste prohrál s Baníkem na Slavii 0:7?

„Vidíte, teď je to lepší.“

Záložník Tom Slončík se zranil na reprezentačním srazu?

„Ano. Nedokážu odhadnout, jak dlouho bude mimo hru. Pan Kolář dokáže v Praze zázraky. Já nejsem odborník, nechci to hodnotit. Není to téma pro mě. Omlouvám se. Třeba to zranění bude trvat déle. Teď vypadá doba léčení na dva, tři týdny. Ale možná bude zdravý za deset dnů.“

Co ta červená karta pro Jakuba Černína, jenž trefil kopačkou do hrudi Rafia Durosinmiho?

„Nejsem od toho, abych hodnotil, jestli byla správná nebo ne. Byla tam nešikovnost našeho středního záložníka. Šel po míči, nebyl v tom úmysl propálit protihráče. Nejdřív tam byl kontakt s balonem, až pak do něj naběhl soupeř a oba se srazili. Rozhodčí to posoudil takto a já se k tomu vyjadřovat nechci.“

Davida Tkáče jste střídal hned po půl hodině hry. Kvůli hrozbě vyloučení?

„Je to tak. Udělal zákrok, po kterém dostal žlutou, a kdyby ještě chvilku hrál, mohl udělat druhý. To by byl pro nás i do dalších zápasů dost velký problém.“