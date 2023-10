Suchopárek z legrace Kušeje posílal za výčep: Byl špalek, teď má fazonu

Když v neděli viděl, jak mladoboleslavský driblér Vasil Kušej rozvrací defenzivu Sparty, blesklo mu hlavou, že je zpátky. Ve formě, díky níž si vybojoval místo v závěrečné nominaci na EURO U-21, byť v kvalifikaci neodehrál jediný zápas. „Změnil životosprávu, má úplně jiné stravovací návyky než v devatenáctce,“ líčí Jan Suchopárek pro deník Sport a web iSport.cz.

Jak vnímáte nevšední kariérní cestu Vasila Kušeje?

„Byli jsme spolu už na mistrovství Evropy do devatenácti let. Tehdy byl v nominaci jako hráč německého Dynama Drážďany, kde byl kapitán a patřil mezi deset nejlepších střelců bundesligy. Budil pozornost, i když byl menší postavy. Dynamiku a schopnost vytvářet si šance měl vždycky. Po podepsání profesionální smlouvy nedostával v áčku Drážďan moc příležitostí a zvolil návrat do Ústí nad Labem. Začátek měl dobrý, ale pak se rok, dva hledal. Až v Prostějově začal na podzim 2022 dávat branky a byl stěžejním hráčem týmu. I na základě toho se dostal do jednadvacítky.“

Přijalo ho mužstvo, když neabsolvoval úspěšnou kvalifikaci o postup na finálový turnaj?

„On ty kluky znal