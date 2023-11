Látal o Peltovi, Šilhavém i majitelce klubu v Polsku: Vždycky jsem byl rapl

S šéfem Peltou se znáte od Eura 1996 v Anglii, že?

„Byl s námi už v Rakousku před mistrovstvím jako vedoucí mužstva. Pro mužstvo udělal cokoli, když byl nějaký problém, okamžitě ho vyřešil. Například jsme měli nějaké špatné obleky z OP Prostějov, on hned zajel do Švýcarska do Bosse a vyřešil to. Zajištění mužstva bylo nadstandardní díky němu.“

Byli jste poslední roky často v kontaktu?

„Volávali jsme si hodně. Když jsem byl v Polsku, v Olomouci, v Trnavě. Tam jsme postoupili do evropských pohárů a dostali jsme skupinu, ve které jsme měli Anderlecht, Fenerbahce a Dinamo Záhřeb. Míra letěl s Jabloncem někam na východ a říkal mi: To je hrozný, to je v prd…, já ti závidím. (směje se) Bavili jsme se o hráčích, jestli se mi líbí, jak hraje Jablonec…“

Lákal vás hodně do Jablonce?

„Bavili jsme se o tom ještě předtím, než jsme v Polsku hráli s Termalikou baráž o postup do Ekstraklasy. V té době jsme usilovali o druhé místo, vlastně jsme mohli ještě poskočit na přímý postup, ale už mě oslovil. Byli jsme domluveni s tím, že počkáme, jak dopadneme v Polsku.“

RADOSLAV LÁTAL Narozen: 6. ledna 1970 (53 let)

Hráč:

Reprezentace: 58 zápasů, 3 góly

Československá a česká liga: 264 zápasů, 19 gólů.

Bundesliga: 187 zápasů, 14 gólů.

Kariéra: Sigma Olomouc (1987 - 89), Dukla Praha (1989 - 1991), Sigma Olomouc (1991 - 94), Schalke 04 (1994 - 2001), Sigma Olomouc (2001 - 02), Baník Ostrava (2002 - 2005).

Úspěchy: Vicemistr Evropy (1996), vítěz Poháru UEFA s Schalke (1997), český mistr s Baníkem (2004).

Trenér:

Kariéra: MFK Frýdek-Místek (2007 - 08), SFC Opava (2008 - 09), Baník Sokolov (2010 - 2012), Baník Ostrava (2012), MFK Košice (2013 - 15), Piast Gliwice (2015 - 17), Dynamo Brest (2018), Spartak Trnava (2018), Sigma Olomouc (2019 - 21), Termalica Nieciecza (2022 - 23), FK Jablonec (2023 - dosud).

Úspěchy: vítěz Slovenského poháru s Košicemi (2014), Polský trenér roku (2016), vítěz Běloruského superpoháru s Brestem (2018).

Nakonec jste nepostoupili. Není pro vás angažmá v Jablonci vysvobození?

„Jak bych to řekl. V Termalice jsem nastoupil na Vánoce 2021. Spadli jsme z Ekstraklasy a cílem bylo hned postoupit zpátky. Nepovedlo se, v klubu byl obrovský tlak, byl jsem dost vyždímanej. Tak jsme aspoň vzali s manželkou vnoučata a na tři dny na otočku jsme vyrazili na Ibizu. Pak už jsem se těšil na Jablonec. Začala příprava a člověk se do toho hned dostane.“

Miroslav Pelta řeší osobní trable, je souzen. Nezrazovalo vás to?