Kobylík: V lize věřím Spartě, v Evropě zase Slavii. Zajímavost je v rozdílech

Máme za sebou podzim v sezoně, která je s přehledem nejzajímavější za poslední dobu. A každý víme, že tahouni jsou jasní – Sparta a Slavia. Bylo to takhle historicky, teď je to tu zase a myslím, že z pohledu ligy je to jenom dobře. Vládnou lize, fanoušky mají po celé republice a hrají dobrý fotbal. To je paráda.

Patří k tomu i všechno kolem. Jejich vzájemná řevnivost se přenáší mezi fandy, hlavně v souvislosti s nimi se bavíme o výrocích rozhodčích a VARu. Plzeň je sice v poslední desetiletce předčila, ale na špičku patří právě tihle dva.

Pamatuju si to ze své hráčské kariéry. Zápasy proti Spartě a Slavii byly pro nás událost, zápasy roku. Šlo o zážitek, a když jsme jim sebrali body, tehdy hlavně Spartě, bylo to něco. Podle mě to samé, jako když tyhle kluby hrají v Evropě a oberou nějakého giganta.

Co je podstatné, Sparta a Slavia nejsou nahoře proto, že by ostatní byli slabí. Skoro naopak. Samy hrají dobře, ale ti pod nimi na ně tlačí. Hlavně Plzeň a Slovácko. I kvalita takových týmů pomáhá posunovat ligu nahoru. Tím, že do Evropy půjde pět týmů, získává na zajímavosti i boj o třetí až páté místo, případně o domácí pohár. Když k tomu připočteme bitvu o záchranu, která taky vypadá zajímavě, je nač se těšit.

Zpátky ke Spartě a Slavii. Už dlouho říkám, že je hodně zajímavé, jak rozdílný fotbal hrají.

Sparta má