Zápotočný o Dynamu, majiteli i konci s Niklem: Chci být hlavní trenér

Je to paradox. Tomáš Zápotočný dokončil trenérskou licenci krátce poté, co kvůli mizerným výsledkům roztrhal smlouvu s Dynamem. Momentálně je bez angažmá. Přesto má ideální pozici, aby nastartoval éru v pozici hlavního kouče bez Marka Nikla, jenž skončil v Českých Budějovicích o tři týdny dřív. „Osud možná nahrál tomu, že si půjdeme vlastní cestou. Oba chceme trénovat podle vlastní vize,“ řekl 43letý trenér.

Jen tři dny před Vánocemi kývl na žádost deníku Sport a webu iSport.cz, aby si povídal o bídném podzimu Dynama. Tomáš Zápotočný usedl na židli v jedné z kaváren v Příbrami, odkud pochází a kde bydlí, a otevřeně mluvil o majiteli klubu Vladimíru Koubkovi, spolupráci se sportovním manažerem Janem Podroužkem či budoucnosti s Markem Niklem. „Nechci se schovávat za lži, výmluvy a být alibista,“ komentoval své mediální výstupy.

Rozhodl jste se správně, že jste v Dynamu skončil?

„Byl to správný krok. Na hráčích jsem viděl, že jsou hodně skleslí. Byli na tom špatně po psychické stránce. Čím víc proher po sobě přijde, tím víc to vleze do hlavy. Psychika je důležitá, sváže to nohy. To byl hlavní důvod, proč se nám nedařilo.“

Nebylo tedy potřeba přitvrdit? Po zápase do televizních kamer jste mluvil stejně jako teď…

„Kdybyste mě zažil v kabině v poločasech, věděl byste, že umím zařvat. Navenek musíte nějak vypadat a mít charisma a styl. Jsem rád, že ani výsledky mě neovlivnily a nebyl jsem zvíře. Dokázal jsem to kočírovat i přes to, že jsme měli tak dlouhou sérii špatných výsledků. Ale samozřejmě zároveň chci být upřímný.“

Neodešel jste nakonec zbaběle? Do konce podzimu zbýval jen zápas s Bohemians.

„Už na začátku týdne jsem se bavil s panem Koubkem a naznačil jsem, že kdybychom nezvládli zápas s Hradcem, mělo by se něco stát. Byl to fakt důležitý zápas, chtěli jsme ho zvládnout, což se nepovedlo (0:2). Viděl jsem hráče, jak jsou skleslí, a když jsem se zeptal: Borci, co mi k tomu řeknete? Nikdo nemluvil, jen hlavy dole… Rozhodnutí z toho vyplynulo.“

Bavil jste se o tom s majitelem, přesto pro kabinu i sportovní vedení šlo o nečekanou zprávu. Ani na tiskové konferenci jste nic nenaznačil. Jednal jste až později?

„Potřebujete si dát odstup. Tiskovky jsou emotivní a nikdy nevíte, co z vás vyleze. Ale bylo to spontánní. Po zápase jsme seděli s kondičákem Kubou Šindelářem a byli jsme z toho skleslí. Je lepší se rozhodnout s odstupem hodiny, dvou. Až potom, co si zápas krásně projedete. Z mé strany to bylo spontánní, ale jde o obrovskou zkušenost. Vůbec toho nelituju.“

Dobře, ale vedení jste o tom informoval kdy? Už večer po zápase o vaší rezignaci deník Sport informoval.

„Úniky informací jsou mega rychlé. Zvlášť v této době… Po zápase mi volal pan Koubek a řekl jsem mu, že nabízím rezignaci. Okamžitě ji přijal s tím, že to bude nejlepší pro klub a všechny kolem. Tak jsme se domluvili.“

Už na konci listopadu skončil váš parťák Marek Nikl, což podle Jana Podroužka mělo dodat týmu impuls. To se asi nepovedlo, že?