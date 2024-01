Hoftych o trenérském snu, těžkých ránách pro Kušeje a konci v Boleslavi

V Mladé Boleslavi se cítil nevyužitý, jako sportovní manažer měl výrazně osekané pravomoci. Už od října bylo jasné, že Pavel Hoftych (56) v klubu po polovině sezony skončí. Hned dostal trenérskou nabídku od druholigové Viktorie Žižkov. Tu odmítl, přijal však roli sportovního ředitele. „Z domu to mám pěšky přes Prahu přesně třiadvacet minut. Kdo mě zná, ten ví, že rád chodím,“ líčí v rozhovoru pro web isport.cz a deník Sport. Zároveň přiznává, že má ještě jeden profesní sen: trénovat v zahraničí.

Proč přesně jste ukončil funkcionářské angažmá v Mladé Boleslavi?

„Dohodli jsme se s prezidentem (Josefem Dufkem) a generálním manažerem (Davidem Trundou), že půjdeme po konci roku svou cestou. Jsem rád, že mi Boleslav dala před dvěma lety šanci tam pracovat. Myslím, že se nám spousta věcí povedla. Patří k tomu i to, že se něco nepovede. Svoje vytížení směrem ke klubu už jsem ale necítil jako nějakou výzvu. Rozešli jsme se korektně.“

Jednoduše, neměl jste dostatečné pravomoci, abyste mohl něco zásadního ovlivňovat. Je to tak?

„Jako trenér jsem byl zvyklý, že hodně věcí rozjednáváš, dotahuješ, komunikuješ s mnoha lidmi. Po přechodu do pozice sportovního manažera jsem postupně cítil, že nemám takový prostor, jaký bych chtěl mít. V závěru mého angažmá jsem pomáhal třeba se zajištěním zimní přípravy, soustředění v zahraničí. Tedy s věcmi, na které jsem mohl dosáhnout. Snažil jsem se zajistit áčku i mládeži, ve spolupráci s jejím šéfem Pavlem Malurou, potřebný servis. Byl to skoro odpočinkový čas. Už se mi nechtělo být zbytečným kamenem v mozaice. Necítil jsem, že mé nápady a názory jsou brané tak, jak bych očekával. Navíc jsem už dřív v klubu říkal, že mám touhu zkusit trénovat v zahraničí.“

Co vím, rýsovala se vám zajímavá práce na Blízkém východě. To padlo?

„Něco mám rozjeté.