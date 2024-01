Sparta získala Slováka (22), kterého nakopl Ščasný. Rosický: Má potenciál

Další hráč nabral směr Letná. Sparta potvrdila příchod 22letého Jakuba Uhrinčaťa, jehož profesionální kariéru nastartoval český trenér Michal Ščasný. Stoper Banské Bystrice přišel na hostování do konce sezony s opcí na trvalý přestup, připojí se k druholigovému béčku. „Tento transfer by jen potvrdil, že Sparta je dnes nejlépe fungující klub v rámci Visegrádské čtyřky,“ řekl Vladimír Pančík, vedoucí fotbalového oddělení slovenského Športu.

Ještě v sobotu naskočil do přípravy v dresu Banské Bystrice. To bylo dosud naposledy. Jakub Uhrinčať se stal třetím nováčkem Sparty v zimním období.

Slovenský stoper se však zařadí do kádru druholigové rezervy. Přesto v něm Letenští vidí do budoucna variantu do obranné řady.

„Jakub hrál poslední dva roky pravidelně slovenskou nejvyšší soutěž a dokázal se kontinuálně zlepšovat. Líbí se nám jeho typologie a má potenciál, proto ho přivádíme. V tuto chvíli přichází do našeho B-týmu, kde dostane příležitost navyknout si na naše požadavky,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Výhoda sparťanské posily je v tom, že Banská Bystrica sází stejně jako trenér Brian Priske na systém se třemi obránci. Uhrinčať v rozestavení 3-4-3 nastupuje na pozici