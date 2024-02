Bejbl: Hašek je asi správná volba. Na reprezentaci by měl i Kozel a...

Českým fotbalem poslední dobou hýbal výběr nového reprezentačního trenéra. Jak jste ho sledoval?

„Shodou okolností jsem se nedávno na jedné akci potkal s Jirkou Welschem. Pracuje na basketbalové asociaci (je generálním manažerem mužských výběrů), která řešila úplně stejnou situaci. Po deseti letech končil velmi úspěšnou etapu trenéra národního týmu Ronen Ginzburg. Proto jsem se Jirky ptal, jak to u nich probíhalo. Chtěl jsem to vědět kvůli porovnání, jak to děláme my a jak oni. A to, co mi řekl, mi přišlo daleko smysluplnější než cesta, jakou zvolil FAČR. Na první dojem to působí tak, že na straně basketbalu je odbornost, kompetentnost a taky menší množství lidí, kteří do výběru mluvili. V podstatě rozhodli tři.“

Vítězem se stal Ivan Hašek. Je to podle vás správná volba?

„Pro mě je to vzhledem k okolnostem, které volbu trenéra poslední měsíc a půl provázely, asi správné rozhodnutí. Ivan Hašek je zkušený trenér, za svou kariéru si toho prošel hodně, na klubové i reprezentační úrovni. Nejbližší spolupracovníky si vybírá na základě bývalé spolupráce, tím myslím hlavně Jardu Veselého, a takové, o kterých je přesvědčený, že jsou v ten okamžik na českém trhu top a v něčem lepší než on. Z tohoto pohledu mi jeho volba dává smysl.“

Zaujalo vás některé ze jmen dalších trenérů, kteří byli nebo mohli být mezi kandidáty?

„Asi rozumím tomu, že Martin Svědík byl druhý v pořadí za Ivanem Haškem. Ale říkal jsem si, že se nikde neobjevila dvě jména, která bych minimálně dával na jeho úroveň. I oni klidně mohli být v okruhu kandidátů. To první zní Luboš Kozel.“

RADEK BEJBL Narozen: 29. srpna 1972 (51 let) v Nymburce

Hráčská kariéra: Mladá Boleslav (1988–1989), Slavia (1989–1996), Atlético Madrid (1996–2000), Racing Lens (2000–2002), Slavia Praha (2002–2005), Rapid Vídeň (2005–2007), Slovan Liberec (2007–2008)

Trenérská kariéra: Viktoria Žižkov – mládež (2008–2018), reprezentace U-17 (2018), U-16 a U-17 (2019–2020), U-18 (2021–2022), U-19 (2022–2023)

V lize: 249 zápasů/30 gólů

V reprezentaci: 58 zápasů/3 góly

Největší úspěchy: vicemistr Evropy 1996, mistr Česka 1996

Proč by měl reprezentaci zvládnout?

„Protože podle mě schopnosti a zkušenosti na takovou funkci má. A hlavně, jak jsem ho poznal i jako kolegu-trenéra na reprezentačním úseku, případně by zapadl i do nějaké dlouhodobější koncepce, kdyby nějakou nastavili.“

A to druhé jméno?