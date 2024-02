Rosický: Hráči si ve Spartě vydělají velmi dobře. Co museli s platy změnit?

PŘÍMO Z MARBELLY | Když dostal Brian Priske otázku, zda by mohl – při vší úctě ke Spartě – vystřelit Tomáš Rosický do většího světa, tedy zvonivějšího klubu v zahraničí, trenér nezaváhal: „Bezpochyby.“ Sám sportovní ředitel úřadujících mistrů už byl minimálně naťuknut z atraktivních kruhů. Nic tedy není nemožné, aktuálně však řeší, jak se prodrat k ultimátnímu (jeho oblíbené slovo) cíli, tedy k titulu.

V zimě odmítl konkrétní nabídky na Ladislava Krejčího a Jana Kuchtu. Kapitán s klíčovým útočníkem zůstávají. Své si odmakal také u přestupu Markuse Solbakkena z Vikingu Stavanger, vždyť šlo o pěkně se táhnoucí příběh.

Teď už Tomáš Rosický vyhlíží start do jara – v sobotu Karviná, poté „výlet“ do Istanbulu na Galatasaray a boj v Evropské lize. Pak už se na tým řítí dvě derby, Plzeň… Bude to jízda. „Cíle máme pořád stejné,“ pronesl ve Španělsku, kde mužstvo strávilo tradiční herní soustředění. Rozhovor je prvním dílem předligového seriálu deníku Sport a webu iSport.cz.

Nedávno jste prozradil v interview pro The Athletic, že Sparta nemusí být vaše konečná. Takže už koukáte dál a výš?

„Abych to vysvětlil: Svoji budoucnost v tuhle chvíli vůbec neřeším. Jednoduše proto, že jsem ve Spartě spokojený. Mám radost z toho, jak funguje a jak je strukturovaná. Jsme klub s jasnou strategií a nastavenými procesy. Naplňuje mě vidět, kam jsme se posunuli. S pokorou a nohama na zemi se těším, stejně jako celý tým, na jarní část sezony.“

Vzpomenete si na začátek v nové roli?

„Když jsem začínal ve Spartě jako funkcionář, tak jsem, jak to říct, byl motivovaný zejména vášní a láskou ke klubu. Prostě chceš pracovat tam, kde jsi vyrůstal. Vždycky jsem chtěl ve Spartě hrát, pak tam dokončit kariéru, posunout se do další role. To se mi všechno splnilo. Každopádně v roli funkcionáře jsem byl jinak mentálně nastavený než v dobách hráčské kariéry.“

V čem?

„Přemýšlel jsem jinak, měl jsem před sebou cíle jít do zahraničí. Když jsem hrál za Spartu, chtěl jsem jít do Dortmundu, pak jsem chtěl udělat další krok a přestoupil jsem do Arsenalu. Ale jako funkcionář jsem to měl nastavené tak, že to bude jedině Sparta, nic jiného.“

A to se postupně změnilo, že?

„Najednou jsem dostal