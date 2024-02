Vachoušek o lince Slavia-Teplice i zlepšení útoku: Chci vyhrát pohár

Už v neděli se na Stínadlech rozeběhne ligové jaro: Teplice do něj jdou z desáté pozice a nejlepším podzimním bodovým ziskem za poslední čtyři roky. Pod koučem Zdenko Frťalou se klub stabilizoval, sází na mladé hráče a táhne na stadion diváky, což těší sportovního ředitele Štěpána Vachouška. „Dřív jsem někdy měl pocit, že nevidím světlo na konci tunelu,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Promluvil i o obchodování se Slavií, nových hráčích či stresu z práce funkcionáře.

Ačkoliv sportovní ředitelé řeší během přestupového období hodně věcí, pro Štěpána Vachouška jde o to klidnější období v roce. Soutěžní zápasy totiž dost prožívá. „Jednou z met, co mám, je zažít sezonu, kdy budeme hrát v horní půlce tabulky a já se nebudu muset stresovat,“ řekl držitel bronzu z Eura 2004. Deníku Sport poskytl rozhovor v pondělí, den po úspěšné generálce proti Dukle Praha.

Liga už je za rohem, chyběla vám?

„Moc ne (smích). Ten stres teď nebyl tak vysoký, jako když se hraje. O volnu se nemusíme bavit, to nemám vůbec, ale psychicky si nejvíce odpočinu, když je letní nebo zimní pauza. Jako hráč jsem tím netrpěl, mohl jsem věci ovlivnit. Z tribuny nemohu. Po podzimu se dýchá trochu příjemněji, ale já už jsem vycvičený. Náznaky, že to bude dobré, tu už byly a pak to zase sklouzlo, ale všichni věříme, že odstartujeme dobře.“

Je pravda, že už jste relativně zkušený, práci sportovního ředitele děláte téměř šest let. Může vás ještě někdy něco překvapit?

„Rozhodně si nepřipadám zkušený, každý den se učím nové věci. Někdy mě něco tak překvapí, že si řeknu, že zkušený budu asi až tehdy, až s tím skončím.“ (smích)

Nějaké zkušenosti jste ale určitě nabral při jednání o prodeji Štěpána Chaloupka. Podle serveru Transfermarkt čtvrtý nejdražší prodej Teplic, třetím jste byl vy sám…

„Byl jsem už u prodeje Alexe Krále, to byl můj první větší přestup. Pro nás byla priorita hráče prodat za cenu, která má pro klub velkou váhu. To platilo u obou případů. Nadaných kluků tu máme víc a jsem přesvědčen, že další takový přestup nebude zase až za pět let.“

Oba přestupy byly do Slavie. Náhoda?