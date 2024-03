Ščasný: Se Spartou to nezamává, Krejčí není v top formě. Sigma? Divné...

Hlavní téma ligového víkendu bylo zřejmé – sparťanský náraz v Plzni. Letenský tým po debaklu 0:4 s Viktorií ztratil jistotu v čele tabulky. Fotbalisté Slavie už jsou za rivalem pouhý bod a do konce základní části nejvyšší české soutěže zbývá odehrát šest utkání. „Sparta ale už nebude klopýtat,“ řekl Zdeněk Ščasný, zkušený trenér a expert deníku Sport. Proč Sparta tvrdě narazila, kdo chyběl v minulých zápasech Slavii a co je divné na situaci v olomoucké Sigmě?

Proč Sparta hrubě narazila?

„Na prvním místě to byla skvělá příprava Plzně. Mirek Koubek potvrdil, že je takticky výborný trenér a že se na takové zápasy umí připravit. To tvrdím dlouhodobě. Ale z mého pohledu si Sparta myslela, že všechno poběží, jak má. Což se jí vymstilo. Plzeň byla skvěle nachystaná a hladová po výhře. Zápas současně rozhodly mimořádně dobré výkony hráčů Plzně a mimořádně špatné výkony hráčů Sparty.“

Do druhé kategorie jistě patří Filip Panák, že?

„Absolutně mu zápas nevyšel. Vstoupil do něj normálně, ale potom měl jeden, dva nejisté zákroky a vyvrcholilo to nepovedeným výkopem. K tomu ještě nezachytil Chorého a už se vezl. Jeho výkon byl mimořádně špatný, což se prostě může stát.“

Je ovšem za tím něco konkrétního?

„Panák standardně podává výkony na velmi vysoké úrovni. Tohle bylo něco mimořádného a většinou to cítíte už na rozcvičce. U něj to považuju za výjimečný den. Běžně hraje na velké riziko, je konstruktivní hráč, a proto dochází k chybám. Ale není to hráč, který by se z toho sesypal.“

Krejčí dostal další červenou, co za tím je?