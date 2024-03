Husiti ze Sparty, Kovář je o třídu nad Vindahlem i Juráskova m*da. Hášo...

Doteď měl dlouho navrch legendární sparťan, ale pozor, role v hecování se začínají obracet ve prospěch populární tváře Slavie. „Náš tým má daleko větší sílu, než ukázal, herní projev může růst. Sparta už na vrcholu byla, my se ho dotkneme,“ šije Vladimír Šmicer do velkého parťáka i rivala Horsta Siegla ve speciálním díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER: SIGI & ŠMÍCA. „Ať se dotýkají stropu, to je jedno čeho,“ kontruje bývalý letenský kanonýr a odráží další výpady. Kromě jiného si zahrají na nového reprezentačního trenéra Ivana Haška a rozebírají, které (skoro)nové tváře z nejvyšší soutěže mají do národního týmu nejblíže – i s výhledem na letní EURO.