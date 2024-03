Hapalovo domino s Kováčem a spol., Krejčí bez šťávy, odskočený Kara

„Bazaly budou středobodem trenérského dění napříč ligou – a to z jednoho důvodu: Pavel Hapal velmi pravděpodobně skončí,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle podcastu Liga naruby. „A domino pokračuje: Radek Kováč na 99% nepovede Pardubice,“ naznačuje další posun jeho kolega Jiří Fejgl. Ligu tak velmi pravděpodobně čekají velká trenérská škatulata, protože jednou nohou na odchodu ze Slovácka je i Martin Svědík... Jak s tím souvisejí jména jako Saňák a Hyský? A kterých klubů se to týká?

V nové Lize naruby dojde ale řeč i na novou reprezentaci pod Ivanem Haškem. „Ladislav Krejčí momentálně nemá formu a jeho pohyb je teď prostě špatný. Tím, že v Norsku hrál v záloze, to ještě vyniklo. Je to jeden ze sparťanů, na němž se brutální program od startu jara podepsal asi nejvíc a jednoznačně potřebuje oddech,“ říká otevřeně Fejgl: „Neměl být v nároďáku. Na druhou stranu: děláš první nominaci a nevezmeš Krejčího? To nejde...“

„Myslím, že nemá dobré celé jaro, ne jen závěr toho programu,“ míní Kvasnica: „A jak přicházeli těžší soupeři, Liverpool a Norsko, tak ho to prostě obnažilo,“ dodává.

