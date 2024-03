Koubek: Liberec to zkouší pokaždé... Jeden hráč nesplnil úkol. Vydrova křeč

Proč jste odehráli tak špatnou druhou půli?

„Rozhodly naše velké chyby. První gól padl po signálu Liberce, který zkouší každý zápas. Pečlivě se na něj připravujeme na tréninku i u videa. Jeden konkrétní hráč úkol nesplnil, pak je to pochopitelně mrzuté. Byla to nezvládnutá standardka z hlediska odpovědnosti. Pak jsme srovnali a nadechovali se možná i k výhře, ale bohužel uděláme špatná řešení na rohu soupeřova velkého vápna, z čehož vzešel rychlý protiútok, který má Liberec dobrý. Ten gól rozhodl. Při třetí brance už jsme byli rozházení, střídali jsme, měnili rozestavení, poslali tam hodně útočných hráčů.“

Ovlivnila váš výkon absence klíčových zadáků Robina Hranáče a Sampsona Dweha?

„V prostorech stoperů jsme byli nedůrazní, někteří hráči se vrátili nepoužitelní z reprezentačních srazů, ti nám hodně chyběli. Máme už k dispozici nějaká čísla ze zápasu. Hráli jsme poctivý fotbal, ale jak už jsem zmiňoval, udělali chyby.“

Scházel i Tomáš Chorý, pro ofenzivu klíčový hráč.

„Měli jsme šance, byli jsme v tlaku a mohli jít do vedení v první půli. Téma Chorý se nabízí, v takových situacích nám hodně chyběl. Nemusí dát každý zápas gól, ale udělá neklid v soupeřově obraně a pak z toho profitují jiní hráči. To byl další faktor, proč jsme byli střelecky málo produktivní.“

Zranil se Jhon Mosquera, jak to s ním vypadá?

„Musíme si počkat na vyšetření, je tam tržná rána na obočí. Má podezření, že je tam něco prasklého, ale nechci předbíhat.“

Dá se pro úterní pohár v Jablonci dohromady Robin Hranáč?

„Ze srazu se vrátil nemocný, nikoliv zraněný. Děláme všechno pro to, aby byl k dispozici. Sampson (Dweh) se už snad oklepe z cesty. Vrátil se ve čtvrtek večer, včera na tréninku na něm byla znát únava. Nebyl v použitelném stavu, aby dnes do zápasu mohl zasáhnout.“

Jak probrat ze střeleckého trápení Matěje Vydru, který v úvodu nedal velkou šanci?

„Trápí se tím, motá se v tom, dostal se do takové mentální křeče. Strašně to chce zlomit i na tréninku, rve to tam, někdy se to daří méně, někdy víc. Určitě teď není v pohodě. Zbytečně moc se tím trápí. Říkám mu uvolni se, dal jsi mraky gólů. Jenže můžete říkat, co chcete, ale nikdo není superman. Je z toho trošku nešťastný.“

Oklepete se na úterní čtvrtfinále poháru v Jablonci?

„Určitě tomu dávám naději. Větší minutáž dostali teď ti, co tolik nehráli. Kliment, Metsoko se dostali do hry, začíná hrát Honza Sýkora. Máme obrovský problém na stranách směrem ke čtvrtfinále Konferenční ligy - nemohou hrát Souaré a Havel, kteří nejsou na soupisce, Kopic je vykartovaný. Všechno špatné je pro něco dobré – proti Liberci jsme mohli rozehrát určitý balík hráčů, budeme je potřebovat. V Jablonci bude scházet ještě Mosquera, ale zase by se mohli vrátit čtyři jiní hráči (Červ, Chorý, Dweh, Hranáč).“