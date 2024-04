Zelenka o Liberci: Karlova tvrdá ruka polevovala. Synové klub nechtěli

Za Liberec sice v profesionální kariéře neodkopal jediný zápas (na rozdíl od Jablonce), v klubu ale vyrostl, ve městě žije i dnes a má ke Slovanu blízko. Je členem jeho staré gardy. A cítí v zádech nadšení, že se začíná dít něco nového. Stejně jako velká část fotbalových fanoušků ve městě. Luděk Zelenka pro speciál Ligy naruby zhodnotil, proč se dlouholetý majitel Ludvík Karl rozhodl prodat Slovan do rukou Ondřeje Kaniy. A co by mohla přinést nová éra pod mladým majitelem.

Jak vlastně vnímáte, co se kolem Slovanu děje?

„Je to něco nezvyklého. Strašně dlouho tu nebyl ruch nějaké zásadní věci. Už jsme za léta fungování Slovanu v první lize upadali do určité letargie a stereotypu. Už si ani nikdo neuměl představit něco jiného.“

A teď?

„Dnes to tady je. Cítím z lidí v klubu obrovská očekávání změny, která klub posune a pomůže mu. Zároveň cítím i nejistotu, jestli toho budou účastni. Teď samozřejmě mluvím o vysokých funkcionářích Liberce, ale i nižších patrech. Mezi trenéry v akademii Slovanu prakticky nikdo neví, jak to bude vypadat a jaké má Honza Nezmar a Ondra Kania záměry. Víceméně všichni ale kvitují, že ke změně došlo a očekávají větší drajv a lepší zítřky pro Liberec.“

Ludvík Karl po osmadvaceti letech končí. Jakou jste s ním měl osobní zkušenost?

„Mé historky s ním jdou až do mých studijních let. (úsměv) Na základní škole v sedmé třídě k nám přišel nový spolužák, který se jmenoval Ludvík Karl. Byl to