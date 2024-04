Slušňák, introvert – ale na hřišti zatím jen posunovač. Probere se Solbakken?

„Markus má velmi dobrý předpoklad, že se v našem prostředí bude dále rozvíjet. Svojí typologií se velmi dobře hodí do našeho způsobu hry a ještě zvýší kvalitu střední zálohy,“ říkal Tomáš Rosický, když na Letné po tuhém vyjednávání vítal Markuse Solbakkena. Jenže třiadvacetiletý norský reprezentant zatím očekávání nenaplňuje. Lépe řečeno – je daleko za nimi. „Bojí se hrát. Kairinen a Laci měli také pozvolný start, ale nebáli se hrát,“ říká o Solbakkenovi redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby: „Na polovině hřiště to možná vypadá hezky, ale týmu je to k ničemu,“ dodává.