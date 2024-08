Sparta v tempu: odpočinek? Dva dny stačí. Trik hvězdy, aby byla v topu

Třicet čtyři dnů, deset zápasů. Devět výher, jedna remíza, první místo na ligovém žebříčku bez ztráty bodu. Až chamtivě nakročeno do Ligy mistrů. Spartu – zatím – nesemlel bláznivý program, do nějž tak nějak obecně upadá fotbal na celé planetě. Fyzickou nabušenost, ale pozor i lehkost, demonstrovala v prvním duelu play off Champions League, jenž zvládla v Malmö platinovým výsledkem 2:0. Dobrá zpráva pro letenské šéfy: dva dny volna za takovou dobu borcům stačí.