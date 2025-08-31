Slovácko gólově chřadne. Je to frustrující, řekl kouč. Přijdou posily, Kim končí
Počtvrté ze sedmi zápasů nedalo Slovácko gól. Není to náhoda. Kameníkův soubor nemá stabilního střelce, i když to proti Jablonci (0:2) poprvé v sezoně odšpuntoval směrem dopředu, jak řekl kouč vítězů Luboš Kozel. Proto klub cílí na další dvě posily, měly by dorazit záhy. V klubu naopak končí korejský záložník Seung-Bin Kim. Má nabídku z ostravského Baníku.
Z Jana Hanuše udělali hráči Slovácka hrdinu kola. Z dálky ho rozchytal Marek Havlík a zkušený brankář čaroval na čáře až do konce. Přitom domácí nehráli zle, velmi dobrý ligový debut v základu absolvoval čerstvě devatenáctiletý odchovanec Daniel Barát. Na levém křídle ukázal kuráž, sebevědomí, techniku i návraty do defenzivy. Kouč ho chválil. „Byl vidět, měl skvělý pohyb. Bylo dobré rozhodnutí, že jsme ho po poháru v Hodoníně postavili i v lize. Jsem za něj velmi rád,“ prohlásil trenér Jan Kameník.
Ocenit mohl i další své svěřence. Tentokrát nebyli mdlí jako na Baníku. „Předvedli jsme solidní výkon, můžeme se od něho odrazit dál,“ shrnul Kameník. Přesto opět nestačil ani na bod. „Je to frustrující. Někdy se stane, že tým, který byl v zápase lepší, prohraje. Jablonec byl efektivnější.“
Mimo soupisku byl o víkendu záložník Kim. Čtyřiadvacetiletý hráč s nadstandardními ofenzivními schopnostmi, ovšem bez taktické disciplíny. Neprosadil se do základu ani pod jedním trenérem, pravidelně nastupoval naposledy v pražské Dukle pod Petrem Radou. Jeho štace ve Slovácku se chýlí ke konci. „Hledá si jiné angažmá,“ potvrdil trenér.
Kádr mají naopak zkvalitnit další dva borci, dotažení jejich příchodů by mělo proběhnout v reprezentační pauze. Fanoušci ze sektoru B3 už dali najevo svou nespokojenost s děním v klubu, sepsali otevřený dopis vedení. „Maximálně jsme se koncentrovali na utkání,“ řekl k tomu Kameník. „Jsou věci, které se realizačního týmu, netýkají,“ dodal.
Otevřený dopis fanoušků 1.FC Slovácko ze SEKTORU B3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu