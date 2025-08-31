Předplatné

Slovácko gólově chřadne. Je to frustrující, řekl kouč. Přijdou posily, Kim končí

SESTŘIH: Slovácko – Jablonec 0:2. Severočeši zůstávají neporaženi, prosadili se Novák a Martinec
Trenér Jablonce Luboš Kozel po utkání se Slováckem
Michal Koštuřík
Chance Liga
Počtvrté ze sedmi zápasů nedalo Slovácko gól. Není to náhoda. Kameníkův soubor nemá stabilního střelce, i když to proti Jablonci (0:2) poprvé v sezoně odšpuntoval směrem dopředu, jak řekl kouč vítězů Luboš Kozel. Proto klub cílí na další dvě posily, měly by dorazit záhy. V klubu naopak končí korejský záložník Seung-Bin Kim. Má nabídku z ostravského Baníku.

Z Jana Hanuše udělali hráči Slovácka hrdinu kola. Z dálky ho rozchytal Marek Havlík a zkušený brankář čaroval na čáře až do konce. Přitom domácí nehráli zle, velmi dobrý ligový debut v základu absolvoval čerstvě devatenáctiletý odchovanec Daniel Barát. Na levém křídle ukázal kuráž, sebevědomí, techniku i návraty do defenzivy. Kouč ho chválil. „Byl vidět, měl skvělý pohyb. Bylo dobré rozhodnutí, že jsme ho po poháru v Hodoníně postavili i v lize. Jsem za něj velmi rád,“ prohlásil trenér Jan Kameník.

Ocenit mohl i další své svěřence. Tentokrát nebyli mdlí jako na Baníku. „Předvedli jsme solidní výkon, můžeme se od něho odrazit dál,“ shrnul Kameník. Přesto opět nestačil ani na bod. „Je to frustrující. Někdy se stane, že tým, který byl v zápase lepší, prohraje. Jablonec byl efektivnější.“

Mimo soupisku byl o víkendu záložník Kim. Čtyřiadvacetiletý hráč s nadstandardními ofenzivními schopnostmi, ovšem bez taktické disciplíny. Neprosadil se do základu ani pod jedním trenérem, pravidelně nastupoval naposledy v pražské Dukle pod Petrem Radou. Jeho štace ve Slovácku se chýlí ke konci. „Hledá si jiné angažmá,“ potvrdil trenér.

Kádr mají naopak zkvalitnit další dva borci, dotažení jejich příchodů by mělo proběhnout v reprezentační pauze. Fanoušci ze sektoru B3 už dali najevo svou nespokojenost s děním v klubu, sepsali otevřený dopis vedení. „Maximálně jsme se koncentrovali na utkání,“ řekl k tomu Kameník. „Jsou věci, které se realizačního týmu, netýkají,“ dodal.

Otevřený dopis fanoušků 1.FC Slovácko ze SEKTORU B3

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

