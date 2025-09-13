Předplatné

ONLINE: Slavia - Karviná 1:1. Velká šance hostů, Gning jen těsně nedosáhl na míč

Rok Štorman z Karviné se raduje z branky proti Slavii
Rok Štorman z Karviné se raduje z branky proti SlaviiZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Hráči Karviné se radují z branky proti Slavii
Mojmír Chytil v akci proti Karviné
Mojmír Chytil se raduje z branky proti Karviné
Mojmír Chytil slaví gól do sítě Karviné
Erik Prekop při své premiéře za Slavii
Chance Liga
Fotbalisté Slavie hrají generálku na středeční úvodní zápas Ligy mistrů proti Bodö/Glimt. V osmém kole Chance Ligy na půdu pražského obhájce titulu přijela Karviná. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Slavia má s Karvinou vynikající bilanci, v dosavadních šestnácti vzájemných zápasech v lize jí podlehla jen jednou. Zápas bude pikantní pro jejího trenéra Martina Hyského, který za červenobílé hrával a vedl jejich B-tým.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná740312:812
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

