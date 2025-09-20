Priske vs. Koubek, kontroloři proti zlodějům míče. Kdo ovládne první šlágr ligy?
Na lavičkách Sparty a Plzně se poměřili čtyřikrát, dvě zásadní bitvy ovládl Brian Priske. Málokdo však zapomene na „výplach“ který pyšnému mužstvu z Letné nachystal Miroslav Koubek doma na stadionu nedaleko proslulého pivovaru. Nyní se dánský elegán s českým bardem a mistrem slova potkávají po sezonní pauze. Sparta (ne)uvítá na Letné Plzeň, animozita je doslova hmatatelná. Dá se však odhadnout, jak bude souboj dnes večer (18.00) vypadat.
Na začátku ročníku škobrtala, jako kdyby to ani nebyla královna Viktoria. Tři ztráty z prvních čtyř kol, odchod Lukáše Kalvacha s Pavlem Šulcem, tedy náznaky, že by Plzeňané mohli upustit od boje o titul.
Ale s tím nechoďte na Miroslava Koubka s Adolfem Šádkem!
„Hlavní tři týmy jsou naprosto vyrovnané. Plzeň se do hry o titul vrátí. Vždyť její ztráta není tak velká,“ ujistí Jan Kraus, někdejší útočník s velkým vztahem k Viktorii – a vlastně i Spartě, zkrátka k dnešním sokům.
V Plzni odchovanec Hradce Králové působil, vyšvihl se v ní do reprezentační jedenadvacítky. Proti Spartě se mu zase nebývale dařilo, v devíti startech jí dal čtyři branky (ve 156 zápasech se trefil 23x). „Svoji první ligovou taky,“ usměje se.
Nyní bude sledovat, jak se týmy klasicky poperou. „Rivalita je až zbytečná,“ podotkne. Ano, zase půjde o hodně, Sparta je druhá za Slavií, na čtvrtou Plzeň drží náskok čtyř bodů. V případě vítězství by ji odřízla, obrácený výsledek vrací Západočechy do zásadních pozic v prvoligové tabulce.
„Favorit je pro mě Sparta, i když má nějaké personální absence,“ odhadne Jakub Rada, odchovanec Letenských, bývalý reprezentant a expert deníku Sport. Srazit by družinu Briana Priskeho neměl ani poslední nezdar, pád v Hradci Králové. „Beru to jako pozitivní facku,“ ujišťuje Rada. „Sparta dvakrát za sebou neprohrává,“ vzpomene si na ligové časy Kraus.
Přesto se moc dobře ví, že plzeňský koumák Miroslav Koubek umí na Priskeho vyzrát. Zápas z března 2024 je stále připomínaným strašákem, Plzeň doma zdrtila rudé 4:0.
„Byla to totální demolice Sparty. Plzni vyšlo všechno. Vytvořila si pět velkých šancí, Sparta žádnou. Vstřelila čtyři branky při xG 2,21 (Sparta 0,13), skórovala z poloviny všech střel na branku,“ popisuje černou letenskou můru datová společnost Opta. „Hosté neudrželi míč, měli ho jen 41,1 % času a hlavně předvedli na svoje poměry nízkou přesnost přihrávek (78,6%; dokonce pouze 56,1% v útočné třetině). Sparta byla neškodná,“ analyzují odborníci.
Článek pokračuje pod infografikou.
Právě tady lze hledat klíč, jak se dnes červenomodří pokusí zaskočit protivníka. V této sezoně totiž Sparta dominuje lize právě v atributech, které jí ve Štruncových sadech naprosto selhaly.
„Sparta je v této sezoně ligy suverénně nejvíce kombinační tým – má o polovinu více build-upů než jakýkoliv jiný tým v lize – celkem 29,“ vyzdvihuje Opta. Build-up je sekvence s více než 10 přihrávkami, která končí střelou nebo dotekem ve vápně soupeře.
„Má také nejvyšší držení míče (67,7%), což je nejzákladnější prvek jejího herního stylu. Má o více než 120 přihrávek na zápas více než jakýkoliv jiný ligový tým (548), nejvyšší přesnost (86,9%), a to i pod tlakem,“ doplňuje datová společnost.
Čísla ukazují velkou technickou dovednost, tedy směr, jaký Letenští dlouhodobě staví kádr. Důkazem budiž ještě jedno číslo: sparťané mají nejvyšší úspěšnost přihrávek pod velkým tlakem (57,5 %), hrají tedy takzvaně „do těžkého“, což je znak evropského pojetí.
Na druhou stranu jí budou podle všeho chybět nositelé kvality jako kapitán Lukáš Haraslín, střeďáci Magnus Kofod Andersen a Sivert Mannsverk. „Pro Plzeň to bude výhoda,“ přikývne Rada.
V každém případě se však dá čekat, jak Viktoria na Spartu půjde. Zatímco domácí rádi kontrolují balon, hosté jsou takoví jeho zloději. Krádeže míčů mají zaneseny v DNA, v čemž se téměř vyrovnají i extranabušené Slavii.
„Zisky jsou obrovský bonus. Vychází z toho, jaký vyvíjí Plzeň na soupeře nápor. Má zdaleka nejvíce tlaků vyvinutých ve vysoké intenzitě na útočné třetině (583). Tým však jde ještě výše a má po Slavii (5,1) nejvíce zisků v útočné třetině na zápas v této sezoně (4,4),“ varuje Opta Spartu.
Oproti tomu Viktoria ustoupila od vyšší kontroly, má jen lehce nadpoloviční držení míče, což je ale po odchodu Lukáše Kalvacha s Pavlem Šulcem logické.
Uvidí se, zda Letenští pod presem udrží trpělivost, výstavbu nebo hru zjednoduší. Bude záležet kupříkladu i na tom, zda dostane šanci v základní sestavě exkapitán Filip Panák, jehož rozehra by mohla pomoci při posunech míče na křídla, odkud sparťané hrozí.
Ale na to všechno se bude kouč Koubek chystat, to si buďte jistí. Porazí Priskeho, nebo Dán zapíše třetí úspěch?
Priske vs. Koubek
Sezona: 2023/2024
- 30. 9. 2023: Sparta–Plzeň 2:1
Jan Kuchta rozhodl o výhře minutu po vyrovnání Rafia Durosinmiho.
- 10. 3. 2024: Plzeň–Sparta 4:0
Debakl hostů začal po chybách kolem přestávky. Taktika Miroslava Koubka zabrala.
- 22. 5. 2024: Plzeň–Sparta 1:2
Finále poháru rozhodl ve Štruncových sadech v poslední minutě Veljko Birmančevič.
- 26. 5. 2024: Sparta–Plzeň 1:1
Poslední kolo sezony, Sparta už před zápasem měla jistý titul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu