Předplatné

Kanu se špatně obul. Jsem z toho zdrcený, zlobil se kouč Zlína. Chvála pro Slončíka

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:2. Hosté se zvedají, trefil se i Slončík
Hradecký kapitán Tomáš Petrášek odehrává míč před zlínským Antonínem Křapkou
Zlínský obránce Jakub Černín předskočil v souboji Adama Vlkanovu z Hradce Králové
Tom Slončík z Hradce Králové se ve Zlíně často potkával v soubojích s Antonínem Křapkou
Hradecký záložník Tom Slončík se pokouší přejít přes Antonína Křapku ze Zlína
Souboj mezi zlínským Janem Kalabiškou a Jurajem Chvátalem z Hradce Králové
Hradečtí fotbalisté se radují z gólu do sítě Zlína, který vstřelil František Čech
7
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Hradec jede. Výhru nad Spartou si pojistil dalším triumfem, tentokrát ve Zlíně 2:1. „Očekávalo se to od nás. Proto si toho nesmírně cením,“ sdělil trenér David Horejš. Nováček poprvé na své Letné prohrál a ještě dostal parádní gól z dálky o tyč od odchovance Toma Slončíka. Jeho příbuzní a známí to sledovali z bytu přiléhajícímu ke stadionu. „Vymetl to krásně,“ uznal kouč poražených Bronislav Červenka, jenž podrobil kritice střídajícího útočníka Stanleyho Kanua.

Brankář Stanislav Dostál téměř vždy chytne to, co lze. Jenže teď dvakrát neměl nárok. Rány Slončíka a poté Františka Čecha byly excelentní, vlastně nechytatelné. Zlínské vrátil do hry nejlepší týmový střelec Michal Cupák, jenž protlačil balon do sítě z úhlu, ovšem víc už Červenkovi svěřenci nesvedli. „Jako by nám docházely baterky,“ soudil kouč.

Kouč se po utkání slovně opřel do útočníka Stanleyho Kanua za špatné obutí. Když Nigerijec opakovaně na nekvalitním trávníku podklouzl a zkazil tím útočnou akci, kouč byl zlostí bez sebe. „Vezme si lisovky, to je neodpustitelné. Je to nedisciplinovanost hráče, tímto škodí mančaftu. Tohle nemůže normálního člověka napadnout. Jsem z toho úplně zdrcený. Je to pro mě faux pas. Určitě si to s ním vyřídím,“ ujistil trenér.

Nováček si vede na podzim zdatně, ovšem nyní píše už dvě domácí ztráty po sobě. Minulý týden neporazil Duklu (1:1) a proti rozjetému Hradci nebral ani bodík. „Nemáme zas tak kreativní hráče, abychom otáčeli stav 0:2. Je to náročné. Příště musíme vycházet z lepší obrany,“ sdělil Červenka. „Soupeř chodil při našich ztrátách skvěle do brejků,“ uznal. „Chybí nám větší tlak do šestnáctky, hladovost, důraz i štěstíčko. Hradec má po výhře nad Spartou trošku lauf, ale šlo se přes něj prosadit,“ mínil obránce Michal Fukala.

Hosté odjížděli z Moravy spokojeni. Po špatném startu se rozjeli, letí tabulkou vzhůru. „V prvním poločase jsme navázali na výkon se Spartou a dali dvě krásné branky,“ shrnul Horejš. „Jsme první tým, který tady dokázal vyhrát,“ dodal hrdě. Speciálně ho potěšila trefa Toma Slončíka, jenž vyrostl ve Zlíně. „Toma mám rád, ke klubu má obrovský vztah a je to správně. Hned na stadionu bydlí, ukazoval mi byt. Podal velmi dobrý výkon. Dal nádherný gól a v prvním poločase ho bylo plné hřiště,“ líčil kouč, jenž ofenzivního záložníka ve druhé půli střídal. Při hodnocení mu vyčte snad jen jednu špatně vyřešenou akci.

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Hr. Králové933312:1312
10Liberec832311:1011
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů