Kanu se špatně obul. Jsem z toho zdrcený, zlobil se kouč Zlína. Chvála pro Slončíka
Hradec jede. Výhru nad Spartou si pojistil dalším triumfem, tentokrát ve Zlíně 2:1. „Očekávalo se to od nás. Proto si toho nesmírně cením,“ sdělil trenér David Horejš. Nováček poprvé na své Letné prohrál a ještě dostal parádní gól z dálky o tyč od odchovance Toma Slončíka. Jeho příbuzní a známí to sledovali z bytu přiléhajícímu ke stadionu. „Vymetl to krásně,“ uznal kouč poražených Bronislav Červenka, jenž podrobil kritice střídajícího útočníka Stanleyho Kanua.
Brankář Stanislav Dostál téměř vždy chytne to, co lze. Jenže teď dvakrát neměl nárok. Rány Slončíka a poté Františka Čecha byly excelentní, vlastně nechytatelné. Zlínské vrátil do hry nejlepší týmový střelec Michal Cupák, jenž protlačil balon do sítě z úhlu, ovšem víc už Červenkovi svěřenci nesvedli. „Jako by nám docházely baterky,“ soudil kouč.
Kouč se po utkání slovně opřel do útočníka Stanleyho Kanua za špatné obutí. Když Nigerijec opakovaně na nekvalitním trávníku podklouzl a zkazil tím útočnou akci, kouč byl zlostí bez sebe. „Vezme si lisovky, to je neodpustitelné. Je to nedisciplinovanost hráče, tímto škodí mančaftu. Tohle nemůže normálního člověka napadnout. Jsem z toho úplně zdrcený. Je to pro mě faux pas. Určitě si to s ním vyřídím,“ ujistil trenér.
Nováček si vede na podzim zdatně, ovšem nyní píše už dvě domácí ztráty po sobě. Minulý týden neporazil Duklu (1:1) a proti rozjetému Hradci nebral ani bodík. „Nemáme zas tak kreativní hráče, abychom otáčeli stav 0:2. Je to náročné. Příště musíme vycházet z lepší obrany,“ sdělil Červenka. „Soupeř chodil při našich ztrátách skvěle do brejků,“ uznal. „Chybí nám větší tlak do šestnáctky, hladovost, důraz i štěstíčko. Hradec má po výhře nad Spartou trošku lauf, ale šlo se přes něj prosadit,“ mínil obránce Michal Fukala.
Hosté odjížděli z Moravy spokojeni. Po špatném startu se rozjeli, letí tabulkou vzhůru. „V prvním poločase jsme navázali na výkon se Spartou a dali dvě krásné branky,“ shrnul Horejš. „Jsme první tým, který tady dokázal vyhrát,“ dodal hrdě. Speciálně ho potěšila trefa Toma Slončíka, jenž vyrostl ve Zlíně. „Toma mám rád, ke klubu má obrovský vztah a je to správně. Hned na stadionu bydlí, ukazoval mi byt. Podal velmi dobrý výkon. Dal nádherný gól a v prvním poločase ho bylo plné hřiště,“ líčil kouč, jenž ofenzivního záložníka ve druhé půli střídal. Při hodnocení mu vyčte snad jen jednu špatně vyřešenou akci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|10
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu