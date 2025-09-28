Předplatné

Dva góly za dvě minuty. Vašulínův útok na hattrick zmařilo zranění. Stihne Fiorentinu?

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Olomouc 2:2. Sigmě nestačily dva slepené góly Vašulína
Hráči Sigmy Olomouc se radují z gólu v utkání proti Bohemians
Hráči Sigmy Olomouc se radují z gólu v utkání proti Bohemians
Útočník Bohemians Milan Ristovski vstřelil gól v utkání proti Olomouci
Hráči Bohemians se radují z gólu proti Olomouci
Záložník Bohemians Vlasij Sinjavskij v souboji s Michlem Beranem z Olomouce
Útočník Bohemians Milan Ristovski v utkání proti Olomouci
Olomouc v utkání na hřišti Bohemians
13
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Trefit se dvakrát za jeden zápas je pro každého fotbalistu skvělý počin. Daniel Vašulín své góly stihl dokonce za 94 sekund a ani k tomu nepotřeboval velkou pomoc spoluhráčů. „Cítil jsem, že góly obecně nedáváme, a jak jinak to protrhnout, než začít střílet,“ komentoval povedené zásahy v krátkém časovém sledu v desátém kole Chance Ligy proti Bohemians (2:2) útočník Olomouce. Do druhého poločasu už ovšem nenastoupil. „Věřil jsem, že ten hattrick v lize konečně dám,“ mrzel ho předčasný odchod kvůli zranění.

Rychlá úvodní branka Olomouc nepoložila. Hosté po sérii špatných výsledků, korunovaných ostudnou pohárovou porážkou 2:3 s divizními Novými Sady, zabrali i navzdory nepovedenému startu.

Hlavní roli přitom hrál jednoznačně 195 centimetrů vysoký útočník Daniel Vašulín, který ukončil krizi během pár okamžiků dvěma skvělými individuálními momenty.

„Má fantastickou pohotovost v zakončení. Natáhl ke dvěma střelám a obě byly nechytatelné. Kdyby zůstal na hřišti, šel by si pro hattrick,“ opěvoval nejlepšího kanonýra týmu trenér Tomáš Janotka.

Host z Plzně nejprve v sedmnácté minutě přinesl vyrovnání, když si odskočil hlouběji do pole, převzal přihrávku, efektní kličkou se zbavil soupeře a napřáhl levou nohou z dobrých dvaceti metrů. Jeho raketa se ještě těsně před gólmanem nepříjemně svezla po trávníku a proletěla až do sítě 

Hostující fanoušci ještě ani nebyli hotoví s oslavou první trefy a Vašulín už se radoval podruhé. Domácí po dlouhém nákopu propadli v obraně a mezi vysokým útočníkem Sigmy a brankou „klokanů“ zůstal jediný obránce Lukáš Hůlka. Vašulín si s klidem převzal míč, posunul si ho tentokrát na pravačku a znovu naprosto nechytatelně vypálil přesně k tyči.

Obě branky přitom dělilo jen 95 sekund.

„To se mi asi nikdy nepovedlo. Mně to ani v zápase nedocházelo, až zpětně jsem se koukal, že oba góly padly během dvou minut,“ usmíval se ofenzivní tahoun Hanáků. „Mně se to taky jednou povedlo, dokonce snad za patnáct sekund při zápase v Plzni. Nejdřív jsem dal gól a pak Pavel Horváth nakopl balón a já jsem si dal hned vlastňák. To si pamatuju moc dobře,“ vtipkoval na téma slepených branek kouč Janotka.

Stihne Fiorentinu?

Po bleskových gólech se ovšem zbytek odpoledne 27letého forvarda nevyvíjel v pozitivním duchu a už po poločase musel kvůli zranění ze hry. „První diagnóza je natažený přitahovač. Určitě by nám chyběl hodně, ale nechci malovat čerta na zeď a věřím, že to bude krátkodobé,“ doufá v rychlé uzdravení Janotka.

V Olomouci se tak nyní modlí, aby se dal vysoký střelec co nejrychleji dohromady. Už ve čtvrtek totiž Sigma vstupuje do evropských pohárů na půdě italské Fiorentiny. „Věřím, že to nebude nic vážného. V tomhle zápase už jsem ale pokračovat nemohl. Chytřejší budu až po vyšetření,“ doplnil Vašulín ke svému zdravotnímu stavu.

Už druhý poločas v Ďolíčku jasně ukázal, že jeho ztráta je hodně citelná. Po změně stran totiž Sigma téměř rezignovala na hru dopředu, k pokutovému území se dostávala jen sporadicky a o vedení přišla po brance Júsufa. Oba týmy si tak rozdělily body po remíze 2:2.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů