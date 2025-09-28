Dva góly za dvě minuty. Vašulínův útok na hattrick zmařilo zranění. Stihne Fiorentinu?
Trefit se dvakrát za jeden zápas je pro každého fotbalistu skvělý počin. Daniel Vašulín své góly stihl dokonce za 94 sekund a ani k tomu nepotřeboval velkou pomoc spoluhráčů. „Cítil jsem, že góly obecně nedáváme, a jak jinak to protrhnout, než začít střílet,“ komentoval povedené zásahy v krátkém časovém sledu v desátém kole Chance Ligy proti Bohemians (2:2) útočník Olomouce. Do druhého poločasu už ovšem nenastoupil. „Věřil jsem, že ten hattrick v lize konečně dám,“ mrzel ho předčasný odchod kvůli zranění.
Rychlá úvodní branka Olomouc nepoložila. Hosté po sérii špatných výsledků, korunovaných ostudnou pohárovou porážkou 2:3 s divizními Novými Sady, zabrali i navzdory nepovedenému startu.
Hlavní roli přitom hrál jednoznačně 195 centimetrů vysoký útočník Daniel Vašulín, který ukončil krizi během pár okamžiků dvěma skvělými individuálními momenty.
„Má fantastickou pohotovost v zakončení. Natáhl ke dvěma střelám a obě byly nechytatelné. Kdyby zůstal na hřišti, šel by si pro hattrick,“ opěvoval nejlepšího kanonýra týmu trenér Tomáš Janotka.
Host z Plzně nejprve v sedmnácté minutě přinesl vyrovnání, když si odskočil hlouběji do pole, převzal přihrávku, efektní kličkou se zbavil soupeře a napřáhl levou nohou z dobrých dvaceti metrů. Jeho raketa se ještě těsně před gólmanem nepříjemně svezla po trávníku a proletěla až do sítě
Hostující fanoušci ještě ani nebyli hotoví s oslavou první trefy a Vašulín už se radoval podruhé. Domácí po dlouhém nákopu propadli v obraně a mezi vysokým útočníkem Sigmy a brankou „klokanů“ zůstal jediný obránce Lukáš Hůlka. Vašulín si s klidem převzal míč, posunul si ho tentokrát na pravačku a znovu naprosto nechytatelně vypálil přesně k tyči.
Obě branky přitom dělilo jen 95 sekund.
„To se mi asi nikdy nepovedlo. Mně to ani v zápase nedocházelo, až zpětně jsem se koukal, že oba góly padly během dvou minut,“ usmíval se ofenzivní tahoun Hanáků. „Mně se to taky jednou povedlo, dokonce snad za patnáct sekund při zápase v Plzni. Nejdřív jsem dal gól a pak Pavel Horváth nakopl balón a já jsem si dal hned vlastňák. To si pamatuju moc dobře,“ vtipkoval na téma slepených branek kouč Janotka.
Stihne Fiorentinu?
Po bleskových gólech se ovšem zbytek odpoledne 27letého forvarda nevyvíjel v pozitivním duchu a už po poločase musel kvůli zranění ze hry. „První diagnóza je natažený přitahovač. Určitě by nám chyběl hodně, ale nechci malovat čerta na zeď a věřím, že to bude krátkodobé,“ doufá v rychlé uzdravení Janotka.
V Olomouci se tak nyní modlí, aby se dal vysoký střelec co nejrychleji dohromady. Už ve čtvrtek totiž Sigma vstupuje do evropských pohárů na půdě italské Fiorentiny. „Věřím, že to nebude nic vážného. V tomhle zápase už jsem ale pokračovat nemohl. Chytřejší budu až po vyšetření,“ doplnil Vašulín ke svému zdravotnímu stavu.
Už druhý poločas v Ďolíčku jasně ukázal, že jeho ztráta je hodně citelná. Po změně stran totiž Sigma téměř rezignovala na hru dopředu, k pokutovému území se dostávala jen sporadicky a o vedení přišla po brance Júsufa. Oba týmy si tak rozdělily body po remíze 2:2.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu