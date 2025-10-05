Předplatné

SESTŘIHY: První prohra pro Jablonec. Baník remizoval ve Zlíně, Munksgaard srovnal v závěru

Matej Malanšek z Jablonec v souboji s Jiřím Slámou, za nimi Jan Král
Matej Malanšek z Jablonec v souboji s Jiřím Slámou, za nimi Jan KrálZdroj: ČTK
Matej Malanšek a Jiří Sláma v souboji o míč
Matěj Mikulenka a Daniel Souček v souboji o míč
Daniel Souček s míčem, za ním Jáchym Šíp z Olomouce
Artur Dolžnikov z Olomouce, za ním Vakho Čanturišvili z Jablonce
Artur Dolžnikov z Olomouce
Zlínský záložník Joss Didiba odehrává míč před Ondřejem Kričfalušim z Baníku
Zlínští fotbalisté se radují z úvodní branky utkání proti Baníku, kterou vstřelil Jakub Černín (uprostřed)
Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem, jehož vrcholem je nedělní derby. Hned start víkendu nabídl zajímavé výsledky. Pardubice doma překvapily Karvinou a zvítězily 2:1, Dukla, která dohrávala v desíti, padla 1:3 s Teplicemi. Liberec jen remizoval 0:0 s Bohemians. Zlín mířil za další výhrou, domácí duel s Baníkem ale nakonec skončil remízou 1:1, když se v nastaveném čase prosadil Alexander Munksgaard. Jablonec si pak v Olomouci připsal svou první porážku v sezoně. 

Olomouc - Jablonec 2:0 

Podrobnosti připravujeme...

Zlín - Baník 1:1

Nováček ze Zlína směřoval za ziskem dalších tří bodů, nakonec se v domácím duelu s Baníkem musel smířit „jen“ s jedním. Skóre otevřel v 17. minutě z pokutového kopu Jakub Černín, vyrovnání přišlo až v úplném závěru díky šťastné trefě Alexandera Munksgaarda. Zlín i tak zůstává bezpečně ukotvený v elitní šestce, Baník zaokrouhlil svůj bodový zisk na deset.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Ostrava 1:1. Munksgaard zachránil v závěru Baníku bod • isport.tv

Mladá Boleslav - Slovácko 0:0

Mladá Boleslav remizovala doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slovácko 0:0. Třetí vzájemná remíza v řadě, čekání na výhru se prodloužilo • isportTV

Pardubice - Karviná 2:1

Pardubice porazily doma po obratu Karvinou 2:1. Hosté vedli zásluhou Dávida Krčíka, po změně stran ale srovnal Vojtěch Patrák a otočku dokonal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši jako poslední tým v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězili, přesto zůstali na dně tabulky, byť se bodově dotáhli na pražskou Duklu a Slovácko.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Karviná 2:1. První výhra domácích v sezoně, v závěru rozhodl Tanko • isportTV

Dukla - Teplice 1:3

Teplice zvítězily v Praze nad Duklou v přesilovce 3:1 a připsaly si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák, těsně před pauzou srovnal Michal Bílek. Domácí ve druhé půli dohrávali bez vyloučeného kapitána Jana Peterky, početní převahu využili Matyáš Kozák a střídající Benjamin Nyarko.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla – Teplice 1:3. Hosté dokonali obrat po přestávce, Peterka byl vyloučen • isportTV

Liberec - Bohemians 0:0

Liberec remizoval s Bohemians Praha 1905 bez branek. Oba týmy prodloužily neporazitelnost v nejvyšší soutěži, která v případě Severočechů trvá pět utkání, u Pražanů ještě o jeden zápas déle.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec – Bohemians 0:0. U Nisy gól nepadl, oba týmy prodloužily sérii bez prohry • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

