ONLINE: Sparta - Slavia. Zápas podzimu na Letné, odskočí domácí úřadujícímu mistrovi?

Fotbalovou Chance Ligu čeká největší šlágr podzimní části sezony, Sparta v závěrečném zápase 11. kola přivítá v pražském derby Slavii. Letenští hájí vedení v tabulce a v případě vítězství mohou obhájci titulu z Edenu odskočit už na rozdíl čtyř bodů. Červenobílí se naopak pokusí udržet pozici jednoho ze dvou neporažených celků soutěže, z posledních šesti ligových derby prohráli jediné. Derby sledujte od 18.30 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Liberec1144315:1316
6Plzeň1043317:1015
7Karviná1150617:1615
8Olomouc104337:615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

