Sparta - Slavia 1:1. Nešťastník Vlček, ale derby bez vítěze. Letenští dál vedou ligu
Nervy, ostré zákroky, nevelké množství šancí, spíše válka. Derby vyhnané k obřím emocím bojem o první místo v tabulce skončilo přes přesilovku Sparty a její převahu remízou 1:1. Slávisté se po 11. kole Chance Ligy udrželi bod za vedoucími sparťany.
Vzpomínka na derby v Edenu, kde se drželi pod krkem Jan Bořil s Ladislavem Krejčím, ožila.
Netrvalo dlouho a rozjel se ohňostroj emocí. Startérem se stal gól, Albion Rrahmani uklidil po pěti minutách balon pod břevno, Letná byla v extázi. Kotel odpálil dýmovnice, nebylo vidět na krok, pět minut se nehrálo. To se fakt nepovedlo, stejně jako opakující se pokřik Jude, Slavia! Ten je nutné odsoudit.
Když se začalo, stav byl stále vyrovnaný. Branka totiž (správně) kvůli ofsajdu neplatila.
Sparta byla v těch chvílích jasně lepší, dobře stavěla hru, dostávala se přes střed pole, šanci měl také Patrik Vydra.
Jenže pak začala válka. Po dýmovnici přišel ostrý zákrok Tomáše Chorého na Filipa Panáka. Sparťanský kapitán se čílil, ale nakonec přijal ruku slávistického rabiáta. Kotel napětí rozvířily - logicky - také další situace.
Nejprve vedoucí gól hostů. Vydra se nechal obehrát lehce u lajny, Muhammed Cham poslal bílou kouli pod sebe a Vasil Kušej z vápna rozjel skóre. Ke krásné trefě o tyč mu pomohla také teč Emmanuela Uchenny.
A teď pojďme ke strkanicím, faulům, prostě nefotbalovým věcem. Jan Bořil se ostře srazil s Angelem Preciadem, do šarvátky se pak zapojil i Vydra. Sparťané se po chvíli čílili, že nekopali penaltu po Chamově ruce na hranici šestnáctky. Matěj Ryneš srazil tělem Chorého, když byl míč v autu, Vydra ostře dojel Ivana Schranze. Byl to jasný faul, přitom sudí Jan Všetečka dal výhodu domácím. Slávisté to nesli tuze těžko, protože Vydra už měl žlutou kartu a unikl vyloučení.
Herně byla i dál lepší Sparta, držení míče měla přes šedesát procent což se však při stylu hry a také slávistických absencích (Jindřich Staněk, Tomáš Holeš, Igoh Ogbu, David Douděra, v první půli i Lukáš Provod) čekalo.
Ke gólu však domácím pomohla až neuvěřitelná chyba hostů. Tomáš Vlček, chtěl odvrátit v nastaveném čase první půle míč od brankové čáry, jenže nahrál ho přímo na penaltu, kde stál Rrahmani. Kosovský střelec se nemýlil, klasická placírka byla přesná.
Vlček neměl vůbec dobrý den. Po chybě se mu stala ve druhém poločase možná ještě větší lapálie. Za jeho záda se dostal Veljko Birmančevič, jehož slávistický zadák skolil. Sudí bez váhání sáhl do zadní kapsy u šortek a vytáhl červenou kartu. Vlček by šel ostatně ze hřiště i v případě napomínání, z první půle už měl žlutou kartu.
Přesilovka ještě umocnila převahu Sparty, k čemuž přidal Priske slavný trojzubec. Na plac přišli jako střídající Lukáš Haraslín a Jan Kuchta. Čekalo se, zda ofenziva vedoucího mužstva liga nakonec prolomí červenobílou hráz. Slávisté byli přirozeně zatažení, po zisku míče nakopávali na útočníka Chorého a brejky. Po skvělé akci Lukáše Vorlického zahodil právě Chorý velkou šanci, Peter Vindahl zasáhl.
Slavia plichtu ubránila, Birmančevičovy nůžky i Kuchtova hlava totiž šly vedle. Hosté musí být spokojenější.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu