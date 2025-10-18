Předplatné

ONLINE: Teplice - Liberec. Karviná poprvé s novým koučem, Pardubice hostí Boleslav

Liberečtí hráči se radují z gólu v utkání proti Hradci Králové
Liberečtí hráči se radují z gólu v utkání proti Hradci Králové Zdroj: ČTK / Josef Vostárek
Po reprezentační přestávce se o slovo opět hlásí fotbalová Chance Liga. Hned čtyřmi zápasy od 15.00 začíná 12. kolo. Plzeň se poprvé představí pod vedením trenéra Martina Hyského, vyzve Bohemians. S novým koučem do utkání vyráží i Karviná, která hostí Olomouc. Jak začne angažmá Marek Jarolím? V dalších duelech se Liberec představí v Teplicích a Mladá Boleslav v Pardubicích. Sobotní program uzavře souboj Slavie se Zlínem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech duelů sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

