ONLINE: Teplice - Liberec. Karviná poprvé s novým koučem, Pardubice hostí Boleslav
Po reprezentační přestávce se o slovo opět hlásí fotbalová Chance Liga. Hned čtyřmi zápasy od 15.00 začíná 12. kolo. Plzeň se poprvé představí pod vedením trenéra Martina Hyského, vyzve Bohemians. S novým koučem do utkání vyráží i Karviná, která hostí Olomouc. Jak začne angažmá Marek Jarolím? V dalších duelech se Liberec představí v Teplicích a Mladá Boleslav v Pardubicích. Sobotní program uzavře souboj Slavie se Zlínem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech duelů sledujte na iSportu.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu