Předplatné

Pardubice skolily Boleslav, Liberec remizoval v Teplicích. Karviná - Olomouc 1:1

Hráči Pardubic se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Hráči Pardubic se radují z gólu v utkání proti Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Boleslavští hráči se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Pardubický Simon Bammens a boleslavský Matyáš Vojta
Pardubický Simon Bammens a boleslavský Matyáš Vojta
Trenér Pardubic Jan Trousil v utkání proti Mladé Boleslavi
Pardubický Abdullahui Tanko překonává boleslavského brankáře Jiřího Flodera
Pardubický Abdullahui Tanko překonává boleslavského brankáře Jiřího Flodera
Pardubický Abdullahi Tanko skóruje v utkání proti Mladé Boleslavi
16
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ve 12. kole Karviná s novým koučem Markem Jarolímem remizovala s Olomoucí, Plzeň se poprvé představila pod vedením Martina Hyského a zdolala Bohemians 1:0. Liberec si dělil body na hřišti Teplic a Mladá Boleslav padla po vyloučení v Pardubicích. Sobotní program uzavře souboj Slavie se Zlínem. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.

Karviná - Olomouc 1:1

Karviná s novým koučem Markem Jarolímem uhrála bod po domácí remíze s Olomoucí. Před reprezentační pauzou mužstvo ze Slezka padlo s Pardubicemi. Sigma v lize bodovala počtvrté v řadě, na výhru s Jabloncem ale nenavázala.

Pardubice - Boleslav 2:1

Východočeši s novým trenérem Janem Trousilem vyrukovaly na kádr Mladé Boleslavi. Po většinu duelu hráli ve výhodě, poněvadž v 16. minutě se po faulu musel ze hřiště poroučet hostující Filip Matoušek. Boleslav sice v deseti srovnala, ale Pardubičtí si vedení vzali zpět a získali veledůležité tři body.

Teplice - Liberec 1:1

Teplice musí smutnit, o výhru přišly v samotném závěru. Hubené vedení jim vydrželo do 89. miunty, kdy vyrovnal Afolabi Soliu. Žlutomodří otevřeli skóre v 54. minutě díky proměněné penaltě Michala Bílka, naopak Slovan penaltu v podání Marka Hlavatého ve 12. minutě neproměnil. Svěřenci Zdenka Frťaly nenavázali na výhru z minulého kola, Liberec si dělil body podruhé za sebou.

Bohemians - Plzeň 1:2

Viktoriáni vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.

Základní část - 2025/2026

LIVE 1. poločas
00Detail
LIVE
21Detail
LIVE
11Detail
LIVE
01Detail
LIVE
11Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1153314:1218
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů