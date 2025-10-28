VAR zrušil na Letné (zbytečně) dva góly: Veselý tleskal, druhý přezkum trval přes tři minuty
Byla to svižná první půle, ve které padly dohromady tři branky. Ale platila jediná. Do utkání fotbalové Chance Ligy mezi domácí Spartou a Bohemians (2:1) výrazně zasáhlo video, na základě kterého hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil neuznal góly Vlasije Sinjavského, obránce hostů, a sparťana Jakuba Martince. Vypadalo to, že do ani jedné situace VAR rozhodně nemusel vstoupit.
Jako první doplatili na zásah video asistentů (VAR Jiří Adam, AVAR Dalibor Černý) Bohemians, a to už v deváté minutě. K Aleši Čermákovi, kreativnímu záložníkovi, vypadl na polovině hřiště balon, který ihned poslal za obranu. Sebral si ho Vlasij Sinjavskij, obešel sparťana Siverta Mannsverka a krásným obstřelem pravačkou překonal gólmana Petera Vindahla.
A najednou Nehasil naznačil, že se celá situace bude ještě zkoumat.
Na videu se řešil souboj mezi Václavem Drchalem, hostujícím útočníkem, a Jakubem Martincem, jenž se odehrál před Čermákovým pasem. Stoper letenského týmu nejprve držel protivníka za dres, poté byl zasažen rukou do obličeje a upadl na zem.
Nehasil přiběhl k obrazovce, přičemž Stanislav Hejkal, asistent trenéra Bohemians, lomil rukama. Když byla branka odvolána, hlavní kouč Jaroslav Veselý ironicky tleskal rukama nad hlavou.
Ve 34. minutě se vše otočilo. Sparta zahrála rohový kop nakrátko a Angelo Preciado nacentroval míč do vápna. Martinec se k němu dostal a hlavou překonal brankáře Michala Reichla.
A znovu do toho zasáhlo video. Nejprve se zdálo, že rozhodčí analyzují postavení 27letého obránce. Jenže on před tím absolvoval lehký střet s Lukášem Hůlkou, který byl nakonec vyhodnocený jako zákrok proti pravidlům. Přezkum celkem zabral tři minuty a deset sekund.
Ani v jedné situaci to pak na zjevné pochybení rozhodčího Lukáše Nehasila opravdu nevypadalo.
Regulérní gól tak přišel až ve 40. minutě, když se trefil tečovanou střelou Čermák. Bohemians tak vyhráli první poločas těsným výsledkem 1:0. Sparta zápas otočila po změně stran, díky trefě Jana Kuchty a vlastní brance Jana Vondry vyhrála 2:1 a vrátila se na první místo tabulky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu