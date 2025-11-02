Z outsiderů opory, náhradníci Slavie chytli šanci: Jedeme na morál, skáčeme do střel
Nula na levém konci skóre je konečně pryč, pravá zůstává. Ne, že by ofenzivní trable Slavie, která při výhře s Baníkem (2:0) skórovala v lize po 310 minutách, byly zcela pryč, ale před soubojem proti hvězdnému Arsenalu se beztak bude chtít odpíchnout spíše od ultrasilné defenzivy. Ta je přitom složena z hráčů, kterým by osud základní sestavu za normálních okolností nepřál. A této tlupě outsiderů šéfuje Tomáš Vlček. „Má lídrovské schopnosti, které nám někdy chyběly,“ zmínil Jindřich Trpišovský.
Odchovanec Slavie skočil do ohně ostravského vápna, byl u balonu dřív než nepřesvědčivý gólman Dominik Holec a procpal balon do sítě. Celý Eden si oddechl, fanoušci konečně v lize viděli gól, první od 5. října, tedy od derby. Co je ale důležité, od tohoto mače se Spartou neviděli ani inkasovaný gól, a to nejen v lize, ale i ve všech dalších soutěžích.
Je to nesmírně obdivuhodné, protože trio stoperů a brankář, kteří by za normálních okolností byli v základní jedenáctce, nejsou k dispozici. Igoh Ogbu, Tomáš Holeš a nově Jan Bořil jsou mimo, nechytá ani klasická jednička Jindřich Staněk. „Marodka je neskutečná, proto klobouk dolů před tím, jak tým pracuje dozadu. Kdo to hrál, ví, že naskakování zezadu je těžší než třeba ve středu pole či nahoře. Když nějaký hráč ve Slavii vypadne, je nejdůležitější, aby náhradníci přišli se stejnou mentalitou, kvalitou i nastavením. A kluci podávají individuálně výborné výkony. Sedm zápasů z posledních devíti jsme hráli venku a dozadu jsme to zvládli skvěle,“ popisoval Jindřich Trpišovský.
Čísla mu dávají za pravdu. Vlček, David Zima či Štěpán Chaloupek si v posledním období drží nadprůměrné statistiky v soubojích. Odchovanec Vlček k tomu teď přidal i to jedno důležité číslo před bránou soupeře. A světe, div se, ve 24 letech šlo o jeho první branku ve Slavii. Pod Tribunou Sever, proti Baníku, branka vítězná. Není divu, že byl stoper plný emocí. „Jedem na morál, skáčeme do střel, jsme tam jeden za druhého. Klukům vepředu věřím, že něco vymyslí, ale když jim to nepadne, můžeme pomoct i takhle,“ říkal nadšeně.
Ve středu ho chtěl Trpišovský na Zlín kvůli zdraví pošetřit, ale Vlček šel přes závit a řekl: „Ne, tým mě potřebuje.“ Kapitánské vlohy se v něm koneckonců roky nezapřou a i teď ho kouč označil za lídra. V konkurenci Bořila, Holeše i Ogbua možná někdy působil zakřiknutě, ale v tuto chvíli se Slavii hodí. Vzadu je totiž sestavena z outsiderů, a sám Vlček je možná tím největším.
Ze všech hráčů měl totiž od začátku sezony do sestavy nejdál. Po zranění, které ho loni vyřadilo na devět měsíců, chytl v létě zánět mozkových blan. Dlouho nemohl ani trénovat. „Nebylo to příjemné. Ležel jsem v nemocnici na lehátku a nevěděl jsem, kdy to skončí. Je to specifická nemoc, po návratu na trénink jsem byl i hodně oslabený,“ popisoval černé dny. Aby neštěstí nebylo málo, zažil i hororové derby, kdy způsobil gól a dostal červenou kartu. Vše už je ale zapomenuto.
Své by mohl vyprávět další outsider Chaloupek, který dlouho hledal v kádru „sešívaných“ místo. Už nyní na začátku listopadu má shodou náhod odehráno podobně minut jako za celou minulou sezonu. Podobně nahoru jde David Zima. O obránci za 100 milionů není radno říkat, že by byl nějakým vyvrhelem, ale i on musel příliš často sledovat, jak je v hierarchii až za triem Holeš-Ogbu-Bořil. „Spolehlivý, klidný výkon. Kluci si teď vzadu rozumí,“ hodnotil ho Trpišovský.
A kapitola sama o sobě je Jakub Markovič. Brankář, kterému se v Baníku od zimy pod vousy posmívali, že si vybral roli dvojky ve Slavii, to pořádně za absence Jindřicha Staňka rozbalil. Jak ale Trpišovský podotkl, Staněk je už zase zdravý a je to jednička. „Nemůžeme při výběru brankářů šáhnout vedle,“ myslí si kouč.
Je každopádně dost možné, že vidíme ve slávistických zadních řadách předání pochodní. Bořilovi je 35 let, Holešovi 32, Ogbu snil o evropském přestupu, devětadvacetiletý Staněk možná také. Slavia se doby bez těchto čtyř obávala, nyní ale vidí, že nemusí jít o takový problém. Budoucnost v Markovičovi, Chaloupkovi, Zimovi a hlavně ve Vlčkovi má. Brzy z nich v boji o základní sestavu nebudou outsideři, ale favoriti.
Jakub Markovič od 5. října
- Zápasy: 6
- Minuty: 594
- Zákroky: 17
- Chycené góly (dle xG): 3,14
Obrana Slavie od 5. října
Tomáš Vlček
David Zima
Štěpán Chaloupek
Zápasy
5
5
6
Minuty
460
496
402
Úspěšnost v defenzivních soubojích
64,1 %
84,6 %
70,4 %
Úspěšnost ve vzdušných soubojích
52,6 %
51,2 %
58,3 %
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu