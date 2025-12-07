Skuhravý po triumfu nad Plzní: Kašlu na předsudky. Daníček je hráč, ne sr*č
Už to není „mrtvé“ a defenzivní Slovácko. „Trenér chce, abychom hráli fotbal. To baví každého,“ prohlásil po senzační výhře nad Plzní 3:0 křídelník Milan Petržela, autor jednoho z gólů. Také nejstarší hráč Chance Ligy pod energickým Romanem Skuhravým (50) pookřál. „Ale po Slavii, kde jsem ho nepostavil, byl naštvaný,“ reagoval kouč, pod jehož vedením vyhrál tým dvě utkání ze tří. Obě doma.
Co říkáte na velkou výhru pro Slovácko?
„Jsme v časovém presu. Na Slavii jsme se po patnácti minutách rozpadli. Proti Plzni bylo nejdůležitější, aby věci, o kterých se bavíme, jsme tam vrátili. Proto jsme se soustředili na eliminaci soupeře. Věděli jsme, že pokud budeme schopní aktivně a dobře bránit, otevřou se nám prostory. Hrozně mě potěšilo, že jsme dokázali reagovat na jejich kros balony. Potom jsme najednou zjistili, že by to šlo, ale používali jsme strašně moc dlouhých přihrávek. Trošičku se to zlepšilo ve druhém poločase. Už tam byly náznaky kombinace, kontroly hry. Tohle budu striktně vyžadovat. Jsem hrozně rád, že kluci, které jsem zvolil s jasným záměrem do základní sestavy, se prosadili.“
Šokoval jste tahem, kdy šel defenzivní záložník Vlastimil Daníček na špici útoku? Jak vás to napadlo?
„Jeho srdce a pracovitost jsou pro nás zásadní. Chtěl jsem za něj dva techničtější hráče. Kašlu na předsudky, jak to má být, jestli jste defenzivní záložník nebo stoper. Snažím se přečíst mužstvo a přemýšlím, co bude nejlepší. Z předešlých zápasů mi jednoznačně vyšlo, že nemáme v meziprostoru tu správnou pracovitost. Nic proti Krmovi (Michaelu Krmenčíkovi), ale je to lajdák. Potřeboval jsem hráče na Červa, aby nehrál. Vlasta není líný na krok. Sehrál to precizně a sám se odměnil gólem a dvěma asistencemi. Byl v timingu, přesný. Blahútův gól vyřešil úžasně do otočení hry. Dáňa nám pomohl, pro mužstvo je v této situaci klíčový proto, že je hráč. V tuto chvíli nepotřebujete sráče. Byl by v sestavě, i kdyby nebyli zranění Medved a Kvasina. S hrotovými útočníky nejsem úplně spokojený. Trošku nám vše zkomplikovalo zranění Milana Rundiče. Byl to ubojovaný zápas, ale při vší úctě k Plzni, byli jsme lepší než oni.“
Čím vás Daníček přesvědčil?
„V tréninkovém procesu jsem viděl, že má cit pro to, dostat se za obrannou linii. Po vstupu do Slovácka jsem si analyzoval mužstvo a řekl si, že minimálně v těchto čtyřech zápasech budu maximálně využívat střední záložníky. Myslím, že jsou to aktuálně ve Slovácku ti nejlepší hráči. Ale to, jak sehrál Vaško (stoper) druhý poločas, bylo neskutečné. Těší mě, že hráči začínají vnímat souvislosti jednotlivých pozic.“
Nastoupíte se stejným útočníkem i v Teplicích?
„Teplice jsou fantastické v defenzivě, možná budu muset využít někoho techničtějšího. K tomu nám vypadl Stojčevski, takže třeba použiju Daníčka zase někde jinde. Vysvětlím mu to stejně jako před Plzní. Když střídal, říkal mi: „Trenére, vy jste měl pravdu.“
Měl jste v jeho případě oponenturu?
„Mně je těžké oponovat.“ (úsměv)
Petržela? Po Slavii na mě byl naštvaný
V televizi se hodně rozebírala nejistá rozehrávka brankáře Milana Heči. Váš komentář?
„Jsem stoprocentně přesvědčený, že když je gólman nejistý v rozehrávce, je to díky špatné nabídce. A my jsme ji neměli dobrou. Byl to obrovský rozdíl oproti pátečnímu tréninku.“
Pro technika Seung-Bin Kima to tentokrát nebyl zápas?
„Přesně tak. Někdy jsou zápasy, kdy si vyberete mladého Baráta, který má obrovské předpoklady. Víte, že je v situacích bez míče poctivější. To neznamená, že Kim nebude v základní sestavě v Teplicích.“
Jakou roli má v týmu veterán Milan Petržela, jehož jste dal do základu?
„Milan na mě byl po Slavii naštvaný, že jsem ho nepostavil na Slavii. Vysvětlil jsem mu, že tady nejsem od toho, abych mu dával starty kvůli tomu, že je rekordman ligy, ale proto, abych zachránil Slovácko v lize. To byl klíčový moment, abych ho zdravě naštval a připravil na utkání s Plzní, kde toho odehrál nejvíc. Milan ale umí hrát ještě líp.“
Co znamená tato výhra pro vás osobně?
„Kdybych vám řekl, co cítím já a jak vnímám fotbal, byl bych zařazený na černou listinu, a to nehodlám. Přijal jsem tu nabídku s tím, že chci po pěti letech v Česku ukázat, že existuje nějaký Roman Skuhravý. Záleží jen na mých hráčích a na mně, jestli se mi to povede nebo ne. Pokud ne, půjdu trénovat do Litvy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|18
|10
|5
|3
|24:16
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Baník
|18
|3
|5
|10
|11:21
|14
|15
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|16
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu