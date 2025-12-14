Hyský o podzimu v Plzni: V Evropě velká jednička. Přivedeme zajímavé hráče
Po pracovní stránce prožil extrémně turbulentní podzim. Z Karviné se Martin Hyský (50) přesunul na druhý konec republiky do Plzně, kde jsou na fotbale jiné možnosti, zároveň mnohem vyšší ambice spojené s tlakem na výsledky a vytyčené cíle. Navazuje na práci Miroslava Koubka a za pochodu mění tvář mužstva. Velký kus práce chce udělat během zimní pauzy, kde bude prostor dělat změny v kádru. „Konkurenci potřebujeme,“ přiznal ambiciózní kouč po výhře 2:0 nad Duklou. Zápasem, kterým Plzeň v neděli úspěšně zakončila rok 2025.
Potěšil vás výsledek i výkon týmu?
„Chci pochválit mužstvo, jakým způsobem zápas odehrálo. Mělo to od nás fotbalovou kvalitu, chtělo to akorát víc gólů, příležitosti na to byly. V prvním poločase jsme byli ještě víc dominantní, chyběl nám vždycky kousek. Kredit patří také Dukle - Matrevics odchytal skvělý zápas, proto to bylo dlouho jen o gól. Nakonec je to s nulou vzadu a za tři body pro nás. Šlo o zasloužený výsledek.“
Skóre otevřel Rafiu Durosinmi. Vzhledem k zahraničním zájemcům – šlo o jeho poslední zápas za Plzeň?
„Je to věcí vedení klubu, spolupráce s jeho agentem. Rafiu tady odvádí skvělou práci. Když budu mluvit o tom, jak jsem s ním spokojený, tak od něj čekám větší konzistentnost. V období, kdy pracujeme spolu, ne v každém zápase podal takový výkon, jakého je schopný. Je před ním spousty práce, jak se mentálně nastavit na náš těžký program. Pro něj je hodně složité hrát tenhle způsob hry v systému neděle, čtvrtek, neděle. Je to práce i pro nás jako klub, abychom kádr posílili a měli na každém postu adekvátní náhradu. Konkurence je to, co v Plzni požene hráče ještě víc dopředu.“
Podzim končíte v lize na čtvrtém místě, dařilo se vám v Evropské lize. Jste spokojený s úvodem vašeho angažmá v Plzni?
„Vidím to ambiciózně, pozitivně. Na jaře nás čeká ještě dost kol plus nadstavba, abychom hráli o naše cíle, tedy umístění na pohárových příčkách. Spokojení úplně být nemůžeme, ztratili jsme zbytečně body v Jablonci, kde jsme byli mnohem lepší mužstvo. Zápas na Slovácku nebyl dobrý, ale co jsem v Plzni já, odehráli jsme i v lize dost dobrých zápasů. V Evropě je to velká jednička. Potkáváme extrémně těžké soupeře, je vidět, že s takovou kvalitou dokážeme držet krok. Ve dvou zápasech jsme určitě byli lepší mužstvo (doma Fenerbahce, Freiburg). V Římě jsme to odbojovali a měli také kus štěstí, s Panathinaikosem šlo o úplně jiný zápas. Ještě nejsme v jarní části Evropské ligy, je potřeba v zápasech s Portem a v Basileji něco uhrát a bodovat. Je to pro nás velká motivace, těšíme se na to. Není nic lepšího, než začínat jarní část takovými krásnými zápasy. Ani v lize nevidím situaci nijak zle, věřím, že přes krátkou pauzu a přípravu se jako mužstvo ještě zlepšíme.“
Zmínil jste posilování mužstva – kolik nových hráčů a na jaké pozice byste v zimě chtěl do kádru?
„Nebudu komentovat příchody a ani posty, kde chceme posilovat. Potvrzuji, že se vrací z hostování Vašulín i Slončík. Oba jsou to výborní hráči, co potvrzují v klubech kvalitu. Budou mít šanci jako ostatní v Plzni se tady o to porvat. S jejich příchodem můžeme v týmu vytvořit konkurenci, jakou budeme potřebovat.“
Co vám přinesl podzim osobně, kdy jste se z Karviné přesunul do Plzně?
„Určitě je rozdíl, v jakém klubu pracujete. Jaké jsou na vás požadavky, pod jakým tlakem děláte. V Plzni je rozhodně větší tlak než v Karviné. Ale fotbal na nejvyšší úrovni o tlaku je, já sám mám vysoké ambice. Mám kolem sebe velmi dobrý realizák, skvělé lidi, co mi hodně pomáhají. Vedení je tady na velmi profesionální úrovni, to je také obrovská pomoc.“
Co chcete s mužstvem udělat přes zimu?
„Chtěl bych, aby mužstvo, co mám na starosti, bylo pro každého soupeře nepříjemné. Abychom se prezentovali dominantním fotbalem, který je úspěšný. Máme k tomu nakročeno, kvalita tady na to je. Ještě se zvýší konkurence, ta je klíčová, abychom zvládali náročný program. Chci pokračovat ve své fotbalové cestě. Jestli skončíme v tabulce první, druzí, třetí, to není to úplně nejpodstatnější. Samozřejmě vím, že Plzeň má ambice, potřebuje hrát evropské poháry. Já také chci být nejlepší. Chci, abychom principy, co ve hře máme, ještě prohlubovali. Aby to hráči víc chápali a byli schopni jít každý zápas na maximum, na krev. Aby tomu nechyběla fotbalovost, struktura hry, aby tam bylo i srdce a emoce, co jsou potřeba. Hlavně v zápasech po evropském poháru, jako teď s Duklou. Je vidět, že mužstvo to umí, je dobře nastavené. Chci přesně v tomhle pokračovat.“
Na čem budete pracovat na soustředění ve Španělsku?
„Na součinnostech v obranné i útočné fázi. Přijdou dva noví hráči z hostování, proběhnou i jiné příchody, o kterých teď mluvit nechci. Chceme dát mužstvo dohromady, aby hráči navnímali přednosti jeden druhého, aby si to sedlo. Hodně důležitá pro mě je spojená kabina, aby šla za jedním cílem. Soustředění je přesně ten čas, který k tomu potřebujeme využít.“
Zvládlo mužstvo po vašem nástupu změnu rozestavení?
„Jsem spokojený. Ale není to jenom o rozestavení, spíš o principech, jak se chovat s míčem i bez něj. Naše rozestavení se mění podle toho, na jaké části hřiště balon máme. Chci, aby bylo mužstvo hodně variabilní, ne tolik čitelné. Je potřeba mít na každém postu typologicky trošku jiného hráče, aby se mohlo reagovat během zápasu. Věřím, že přivedeme zajímavé hráče a Plzeň se takhle prezentovat bude. Je vidět, že kluci mají kvalitu, jsou fotbaloví, inteligentní, mají charakter. Změny co tady během sezony proběhly, byly rychlé, hned druhý zápas jsme jeli do Říma. Kluci se s tím porvali velmi dobře.“
Překvapil vás ohňostroj, který proběhl na stadionu po zápase?
„Je to poděkování lidem, co sem chodí, podporují nás. Chci jim všem poděkovat. Plzeň má skvělé fanoušky, co jezdí na výjezdy, nejen do Evropy, provází nás po celé republice. Hrajeme to i pro ně, vážíme si jich. Přeju jim klidné svátky, do nového roku hodně zdraví, štěstí, ať nás dál podporují.“
