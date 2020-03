MOL CUP ONLINE: Plzeň a Sigma v semifinále! Slovácko s Libercem jdou na penalty | iSport.cz

Fotbalisté Plzně oslavují branku do sítě Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kopic (vlevo) a Lukáš Kalvach (vpravo) oslavují první gól do sítě Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Trmal – Juroška, Kadlec, Hofmann, Reinberk – Sadílek (84. Dvořák), Daníček (C) – Petržela (107. Kohút), Havlík, Zahustel (87. Jurečka) – Kliment (65. Zajíc) Hosté: Knobloch (118. Nguyen) – Mikula (100. Fukala) Karafiát, Chaluš, Hybš – Hromada (67. Beran), Mara – Malinský, Alibekov (101. Kačaraba), Pešek – Kuchta Karty Domácí: Kliment, Kadlec, Hofmann, Dvořák Hosté: Hybš, Malinský, Mikula Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 3043 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33. Kopic, 38. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník Hosté: 77. Budínský, 85. Budínský Sestavy Domácí: Hruška – Řezník, Pernica, Brabec (C), Limberský (54. Kovařík) – Bucha, Kalvach, Čermák (77. Herc) – Kayamba, Beauguel (54. Chorý), Kopic Hosté: Mikulec – Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený – Hubínek (C), Hönig, Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (52. Auer) – Wágner (46. Jiří Klíma) Karty Domácí: Řezník Hosté: Tatajev, Budínský Rozhodčí Orel – Blažej, Koval Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 4 519 diváků

Fotbalisté Plzně ve čtvrtfinále poháru doma porazili Mladou Boleslav 4:2 a poprvé od roku 2016 postoupili v MOL Cupu mezi nejlepší čtyřku. Viktoria zvítězila i ve čtvrtém soutěžním utkání pod trenérem Adriánem Guľou, Středočeši naopak ani napočtvrté v jarní části sezony nevyhráli. Už v prvním poločase skórovali domácí Jan Kopic, Jean-David Beauguel a Joel Kayamba, krátce po změně stran zvýšil Radim Řezník na 4:0. Porážku hostů v závěru zmírnil dvěma góly Lukáš Budínský.

Plzeň nastoupila s třemi změnami oproti sobotnímu ligovému zápasu v Jablonci. V obraně hráli Řezník s Pernicou místo Havla a Hejdy, v útoku Kayamba nahradil Kovaříka. Za Boleslav v soutěžním utkání debutovali stoper Mazuch a brankář Mikulec.

Domácí si od začátku vytvořili tlak i velké šance. Beauguel hlavičkoval těsně vedle a hostující branku o kousek minul i Kopic. Plzeňský záložník byl přesnější ve 33. minutě, kdy otevřel skóre přízemní střelou po chybě hostujícího obránce Křapky.

Hned za šest minut přidal favorit druhý gól. Bucha, který na podzim v Boleslavi hostoval, posunul míč Kopicovi, ten našel Beauguela a francouzský útočník zblízka zamířil pod břevno.

Západočeši dominovali a o chvíli později Buchovu ránu vytáhl Mikulec. Hostující gólman potřetí kapituloval ve 45. minutě z Kayambovy výstavní střely do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Kopic.

Plzeňští vstoupili dobře i do druhého poločasu a ve 49. minutě se po individuální akci prosadil Řezník. Domácí kontrolovali hru až do 77. minuty, kdy se jim cesta za jednoznačným triumfem začala mírně komplikovat. Brankář Hruška vyrazil před sebe Zeleného střelu z dálky, poradil si s první dorážkou, ale na další ránu Budínského už nestačil. Pro Boleslav to byl první gól v jarní části sezony.

Viktoria mohla znovu více odskočit v 84. minutě, střídající Chorý však z penalty nepřekonal gólmana Mikulce. Vzápětí na druhé straně Budínský další přesnou střelou snížil na rozdíl dvou branek. Větší drama už Plzeň nepřipustila a udržela stoprocentní jarní bilanci.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Hála, 51. Chytil, 69. Juliš Hosté: 88. Pleštil Sestavy Domácí: Mandous – Látal, Štěrba, Jemelka, Vepřek – Breite – Hála, Houska (K) (82. Greššák), Chytil (71. Falta), González – Juliš (78. Daněk) Hosté: Hanuš – Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Kubista, Považanec – Matoušek (61. Pleštil), Hämäläinen (81. Pilík), Sýkora – Doležal (K) (70. Chramosta) Karty Domácí: Daněk Hosté: Kubista Rozhodčí Julínek – Podaný, Novák Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 2 945 diváků

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu nad Jabloncem 3:1. Hanáky poslal do vedení ve 24. minutě Martin Hála a po poločase se trefili Mojmír Chytil s Lukášem Julišem. Za hosty v závěru snížil střídající Dominik Pleštil. Sigma postoupila do semifinále poprvé od pohárového vítězství v roce 2012.

Olomouc byla v úvodu aktivnější, ale první vážnější šanci měl Jablonec. Po Sýkorově přihrávce ze strany trefil Doležal patičkou pouze bránícího Jemelku. Ve 24. minutě otevřela skóre Sigma. Houska pasem za obranu vybídl do zakončení Hálu, který nekompromisně prostřelil brankáře Hanuše.

Jablonec, který je v lize na třetím místě, se do zápasu dostával jen těžko a Olomouc ve zbytku prvního poločasu kontrolovala vývoj. Hostům se nedařila předfinální fáze, Kubistovi při situaci tří na jednoho nevyšla přihrávka na Sýkoru.

Do druhého poločasu sice Severočeši vstoupili aktivněji, ale hned po pěti minutách znovu inkasovali. Chytil se dostal za hostující obranu a střelou do pravého horního rohu Hanušovy branky zvýšil na 2:0.

Brzy snížit mohl Kubista, ale jeho technický obstřel zamířil těsně nad. Svoji dominanci v zápase Olomouc vyjádřila dalším gólem v 69. minutě. Juliš dostal po Hálově centru z levé strany ve vápně dostatek prostoru na to, aby Hanuše prostřelil po zemi.

Snížit mohl vzápětí Chramosta, ale tváří v tvář domácímu brankáři Mandousovi neuspěl. Když už se zdálo, že se utkání bude jen dohrávat, promáchl ve vlastním vápně domácí Vepřek a nabídl v 88. minutě jednoduchý gól Pleštilovi. V poslední minutě nastavení mohl ještě snížit osamocený Chramosta, ale z hranice vápna těsně minul.