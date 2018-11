Doležal litoval zahozených šancí: Všem se omlouvám, zazdil jsem to

Jak jste viděl zápas? Opět jste svedli se soupeřem vyrovnanou bitvu, ale na body výkon nestačil.

„Přesně tak, jak se stalo ve všech předchozích zápasech. Znovu jsme nebyli horším týmem, ale bohužel neproměňujeme šance a to se v Evropě krutě trestá. Rennes mělo celkem asi dvě příležitosti a jednu z nich navíc až na konci, kdy už jsme hráli vabank. Naopak my jsme si vytvořili asi pět stoprocentních šancí a ani z jedné jsme nedali gól. Chtěl bych se omluvit fanouškům a klukům, protože tentokrát jsem to zazdil asi já.“

Narážíte na nastřelené břevno z 31. minuty?

„Ano, ale i další hlavičku (29. minuta) jsem mohl umístit jinak. Netrefil jsem se, bohužel. Beru to na sebe a asi se mi nebude nejlépe usínat.“

U situace, po níž jste nastřelil břevno, se chystal střílet Vojtěch Kubista. Křikl jste si na něj, ať vám míč nechá?

„Bylo to tak, Vojta už se napřahoval, ale stihl jsem si křiknout, měl jsem to přímo do běhu. Štěstí při nás nestálo, ale musím smeknout před týmem. Dokázali jsme si, že v Evropě můžeme konkurovat silným týmům, ale musíme proměňovat šance.“

Poslední domácí zápas byl takovým shrnutím vašeho působení ve skupině, že?

"Šlo by to tak říct. Ani v jednom zápase jsme nebyli horší, ale vždycky jsme udělali jednu, dvě chyby a soupeř je potrestal. My naopak nestříleli jasné góly. Zatímco v lize se neproměňování šancí až tak netrestá, v Evropské lize ano. Soupeř dokáže využít každou maličkost a právě to nás několikrát stálo body.“

Výborné zákroky si připsal ale i Tomáš Koubek.

„Není náhoda, že chytá za Rennes. Je to vynikající gólman, ale ztroskotali jsme… Ztroskotal jsem já, takové šance, které jsme si vytvořili, se musejí dávat. Asi mi gól nebyl přán, zkazil jsem to celému týmu.“

Neovlivnilo vás přece jen, že už jste před začátkem zápasu ztratili šanci na postup?

„To ne, nijak jsme to nevnímali. Chtěli jsme se rozloučit s Evropskou ligou na domácím trávníku výhrou, což se nám nepodařilo. Nezbývá nic jiného, než poděkovat fanouškům, že nás podporovali. Je škoda, že jsme se jim neodvděčili vítězstvím.“

A nebyla klíčová absence krajních záložníků Vladimíra Jovoviče a Lukáše Masopusta?

„Ani to bych neřekl, Michal Trávník odehrál na pravé straně výborný zápas. Kdybychom hráli v plné sestavě, asi by to bylo o trochu lepší, ale i tak se za předvedený výkon nemusíme stydět. Jen to neproměňování šancí...“