Tohle je jiná Slavia, Stanciu není top, říká Jarolím. Koho místo Coufala?

Sám to dobře zná. Před jedenácti lety byl na lavičce u toho, když Slavia přišla o Ligu mistrů. Dokonce v nastaveném čase jeho tým ztratil postupové vedení 1:0 nad moldavským Šerifem Tiraspol a putoval do 4. předkola Evropské ligy. V Edenu pozvolna začínala doba temna, jak sportovního, tak ekonomického… „Myslím, že to dají dohromady,“ říká o nynější situaci bývalý slávistický trenér Karel Jarolím po krachu slávistických nadějí s dánským Midtjyllandem. Všímá si však, jak se mužstvo změnilo během roku, i toho, jak uvadl záložník Nicolae Stanciu. „Slavia už není tak kreativní jako dřív,“ míní.

Jak jste sledoval vyřazení Slavie v Lize mistrů?

„Slavia byla v odvetě ve výhodě. Ve velké výhodě. Díky tomu, jak se zápas vyvíjel, dala brzy gól, Midtjylland musel vstřelit dva a slávisté mohli čekat na svou šanci. Kdyby se jim povedlo dát ještě jednu branku, tak by to bylo úplně jasné. První inkasovaný gól byla chyba gólmana, tak to je. A penalta? Nemůžu si pomoct, tohle pravidlo není úplně podle mého gusta. Viděl jsem x penalt, které gólman chytil, a při tom byl před brankovou čárou ještě dřív, než střelec kopnul do míče. Tady to bylo o fous. Rozhodčí si to samozřejmě obhájí. Ale už je to problematické. Tohle bylo přísné.“

Co s tím?

„I vzhledem k tomu všemu, co se kolem penalt děje, bych to nechal být, jak to bývávalo dřív, žádné nohy na lajně… Nebyly by tam žádné debaty. Střelec si s tím poradí a možná by to i bylo zajímavější, gólů z pokutových kopů by nepadalo tolik. Nehledě na to, že by se zkrátily časové prodlevy. Když se penalty opakují, jenom se zápas natahuje, už takhle je toho dost. Nebyly by žádné diskuse o tom, jestli stál gólman na čáře, nebo ne. To je můj názor. Kromě toho to rozhodčí jednou posoudí tak, podruhé onak – a teď si z toho vyberte. Pravidla by měla být pro všechny stejná.“

Vidíte i nějaké hlubší příčiny vypadnutí Slavie?

„Není to ta Slavia z poslední doby nebo minulého roku. Odešlo několik hráčů a je to znát víc, než si možná na Slavii mysleli. I v zápase doma bylo vidět, že je na ni Midtjylland dobře připravený. Ale slávisté se snažili hrát pořád to samé, až do úplného konce. Možná mohla přijít nějaká reakce a jiná varianta. Slavia není tak kreativní jako dřív.“

Pomoci by tomu měl hlavně Nicolae Stanciu, ale nezačal se ze hry vytrácet?

„Ano, souhlas. Není ve své kůži. I běžecky mi nepřijde v optimální pohodě. Z toho pak samozřejmě pramení chyby. Asi neplní to, co by podle představ trenérů plnit měl. Neříkám, že je to jen na něm, ale hlavně on by měl být strůjcem ofenzivní hry.“

Co vyřazení z předkola Ligy mistrů může s mužstvem udělat? Zažil jste to s Šerifem Tiraspol…

„To jsou odlišné příběhy. Slavia je dnes jinde, s celým svým zázemím… Samozřejmě vám to psychicky nepomůže. I když už mají jasnou skupinu Evropské ligy. My jsme po Tiraspolu hráli s Crvenou Zvezdou Bělehrad, přes kterou jsme přešli. Snažili jsme se z toho zklamání dostat. Ale není to jednouché, zvlášť když do postupu zbývá pár minut. Se Šachtarem Doněck šlo o vteřiny. Přijít o všechno v závěru, když se do té doby všechno vyvíjí dobře, je nepříjemné. Ale je to sport. Postoupit mohl jen jeden. Víte, kolika mužstvům se to přihodí taky. Slavia hraje Evropskou ligu a tam bude mít také možnost slušné konfrontace, noví hráči bezpochyby získají zkušenosti. Musí se koukat dopředu. Myslím, že to ve Slavii dají dohromady.“

Jak se může absence v základní skupině Ligy mistrů na Slavii podepsat ekonomicky? V minulosti po velkém vzepětí přišel pád a klubu se rozkutálely peníze.

„Pokud jde o ekonomiku, tak daleko nevidím. To by asi bylo drzé se k tomu vyjadřovat. Samozřejmě napovídá se toho spousta, ale vyberte si, co je z toho pravda. Do toho bych se pouštět neměl. Ale snad nic nehrozí a poradí si i v tomhle ohledu.“

Do West Hamu čerstvě přestoupil obránce Vladimír Coufal a trenér Jindřich Trpišovský už hovořil o potřebě jednoho dvou nových hráčů. Je to nutné? A co říkáte šířce kádru?

„Myslím, že hráčů je tam dost… Ať už předtím odešli Hušbauer , Škoda a Souček, nebo teď Coufal, byly to typy, které to dokázaly pozvednout na hřišti i v kabině. Měli veliké, bojovné srdce. Otázkou je, jestli pokračovat v trendu nákupů z Liberce, nebo hráčů, o kterých můžu být přesvědčený, že se okamžitě stanou posilami. Neříkám, že to jsou špatní fotbalisté, ale nějaký čas jim potrvá, než se stanou oporami. Anebo to taky nemusí vyjít, to nevíte. Vždycky je to trochu s otazníkem. Kdyby Slavia postoupila do Ligy mistrů, třeba by nějaký hotový hráč přišel.“

Jaký je váš tip na Coufalova nástupce?

„Vždyť tam mají Holeše…“

Jenže z toho se stává defenzivní záložník…

„Myslel jsem si, že je to alternativa. Když přicházel, mluvilo se o tom, že Coufal může přestoupit. Myslím si, že je slušný pravý bek.“

SESTŘIH: Midtjylland - Slavia 4:1. Postup do LM v prachu, rozhodla opakovaná penalta