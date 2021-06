Kane se na EURO trápí, ale je o něj boj. City nabízí tři miliardy, Spurs odmítají

Je to tak trochu paradox, který ale k Harrymu Kaneovi dokonale sedí. Navzdory enormní kritice směrem k sedmadvacetiletému kanonýrovi Spurs ze strany většiny britských médiích a anglických fanoušků za dosavadní výkony na EURO, přišla včera televize Sky Sports s informací, která kdekomu vyrazila dech.

Manchester City nabídl Tottenhamu za Kanea astronomických 100 milionů liber, tedy zhruba tři miliardy korun. Pep Guardiola si jej do kádru šampionů Premier League vybral jako náhradu za Sergia Agüera, jenž odchází do Barcelony.

Citizens hraje do karet fakt, že Kane na konci minulé sezony klubovému vedení v severním Londýně řekl, že letos v létě již chce opravdu odejít. Kromě anglického mistra se k největším zájemcům řadí rivalové z United a Chelsea, vítěz Ligy mistrů.

„Hurricane“ sice prohlásil, že svou budoucnost by rád řešil až po EURO, stejně tak se vyjádřil i jeho šéf Daniel Levy, ale bohatí šejkové z Manchesteru chtějí mít co nejdřív jasno. Možná i z toho důvodu, zda má vůbec smysl investovat energii do lanaření Kanea, nebo Tottenham opět vše shodí ze stolu a City se tak zaměří na další potenciální posily. Třeba Erlinga Haalanda či Romela Lukaka.

„Harry Kane je pro mě pořád excelentní útočník. Velice chytrý, gólový. Musíme ho zdvojovat, dostupovat, nenechat ho hrát, nenechat mu volný prostor. I tak se může prosadit. Věřím, že budeme natolik silní, že Harryho uhlídáme,“ popisoval recept na úspěch trenér Jaroslav Šilhavý, zatímco na tiskovce Angličanů byla kapitánova forma velkým tématem. Negativním.

Kouč Gareth Southgate, jenž na konferenci dorazil bez Masona Mounta (musel na poslední chvíli do izolace a nestačila se domluvit náhrada), statečně odpaloval štiplavé dotazy britských médií.

Co horšího musí ještě Kane na hřišti dělat, abyste ho vyndal ze sestavy? Proč na hrotu nedostane šanci radši Dominic Calvert-Lewin nebo Marcus Rashford, když jsou oba evidentně v lepší formě? A s nasazením Jadona Sancha jako čekáte na co?

„Harry je dlouhodobě nejlepším a nejdůležitějším hráčem týmu. Je klíčem k úspěchu. Ano, máme i další gólové hráče, ale Harry střílí nejvíce branek. Chápu, že tito hráči to mají komplikovanější, protože jsou pod drobnohledem, ale on je opravdu fenomenální, navíc je to velká osobnost,“ bránil Southgate značku HK9. „Calvert-Levin je skvělý hroťák, na podzim nám velmi pomohl. Stejně tak Rashford. Oba ale chápou svou roli a dobře vědí, kdo je naše nejlepší devítka. Uvidíte, že Harry to proti Čechům ukáže a že bude mít jeho přítomnost na ostatní ohromně pozitivní vliv.“

Připraven na utkání je už i uzdravený stoper Harry Maguire a záložník Jordan Henderson.

