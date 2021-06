Vše o osmifinále Česko - Nizozemsko: kdy se hraje a jak koupit vstupenky?

Nizozemsko poslal do vedení Memphis Depay • Reuters

Čeští fotbalisté si v osmifinále EURO 2021 zahrají s Nizozemskem. Konkrétní složení pavouka play off rozlouskl až poslední hrací den základních skupin. Do poslední chvíle nebylo jasné, které týmy postoupí z třetích míst, nakonec na české fotbalisty vyšel vítěz skupiny C a Češi se tak mohou těšit na vyprodanou Puskás Arénu v Budapešti. Přinášíme kompletní informace o osmifinále Česko - Nizozemsko, které se hraje v neděli od 18 hodin.