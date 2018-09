Jarolím má osm slávistů a žádného sparťana. Sýkora o tom zavtipkoval

Jarolím měl před začátkem reprezentačního týdne plnou hlavu starostí. Ze zdravotních důvodů mu vypadlo několik klíčových hráčů týmu, v čele s Vladimírem Daridou, Markem Suchým, Antonínem Barákem, na poslední chvíli odpadli i Jan Kopic nebo Bořek Dočkal.

„Myslím, že absencí bylo dost, už by to stačilo,“ odpověděl český kouč na dotaz, zda mu na pondělní sraz přijeli nějací hráči se zdravotními problémy. „Filip Novák má trošku problém s achilovkou, uvidíme, jestli se to na čtvrtek podaří dát dohromady. Zbytek by měl být v pořádku,“ nastínil situaci před startem Ligy národů, kde se Češi ve čtvrtek od 20:45 v Uherském Hradišti postaví Ukrajině.

Ve chvíli, kdy trenérovi odpadla řada opor, se rozhodl sáhnout po zástupcích mužstva, kterému se v Česku nyní nejvíc daří. Tedy lídrovi FORTUNA:LIGY Slavii, na jejichž hráčích možná postaví mužstvo pro čtvrteční duel. „Nahrává tomu jejich forma. Počítal jsem je, dohromady je jich tady osm. I z toho můžeme vycházet,“ vysvětloval.

Po dodatečné nominaci se v národním dresu budou prohánět gólman Ondřej Kolář, obránci Jan Bořil, Vladimír Coufal, záložníci Tomáš Souček, Josef Hušbauer, Jan Sýkora, Jaromír Zmrhal a útočník Stanislav Tecl.

Slávisté zazářili v sobotu proti Plzni, v ligovém šlágru rozmetli svého rival v poměru 4:0. „Ten zápas jim vyšel, Plzni naopak vůbec ne. Je to dobře pro Slavii a i obecně pro český fotbal, že si formu přenesou sem a snad odehrají kvalitní utkání,“ doufal Jarolím.

Naopak v nominaci se neobjevil jediný hráč Sparty. „Přiznám se, že jsme chtěli donominovat i Pepu Šurala, ale ten má zdravotní problémy, nějakou virózu. Neříkám, že Standa Tecl byl volba číslo jedna, ale jinak by se k nám připojil i Šural,“ vysvětlil Jarolím, který do týmu povolal i středního ofenzivního záložníka Michal Trávníka z Jablonce.

Téma nula hráčů z Letné pochopitelně rezonuje i mezi nominovanými reprezentanty. „Je to škoda, nemám si tady na srazu z koho dělat srandu,“ culil se slávistický záložník Jan Sýkora při dotazu na absenci hráčů z kádru tradičního rivala. „Ale je to těžké, v současnosti tam hrají jen dva Češi,“ dodal už vážněji. „Určitě je to překvapení,“ podotkl útočník Patrik Schick z AS Řím.