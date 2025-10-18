ONLINE: Nice - Lyon. Karabec s Šulcem v základní sestavě, přeskočí PSG?
Dobrý vstup do sezony zažívají fotbalisté Lyonu, když z úvodních sedmi ligových zápasů posbírali patnáct bodů a nachází se na čtvrtém místě tabulky Ligue 1. V 8. kole francouzský klub, ve kterém působí české reprezentační duo Adam Karabec - Pavel Šulc, hraje na trávníku Nice. V případě výhry může o bod přeskočit úřadujícího mistra PSG. Utkání se hraje od 17.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|8
|5
|2
|1
|16:8
|17
|2
Štrasburk
|8
|5
|1
|2
|17:10
|16
|3
Marseille
|7
|5
|0
|2
|15:5
|15
|4
Lyon
|7
|5
|0
|2
|9:5
|15
|5
Monaco
|7
|4
|1
|2
|16:12
|13
|6
Lens
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7
Lille
|7
|3
|2
|2
|14:10
|11
|8
Paris FC
|7
|3
|1
|3
|12:13
|10
|9
Toulouse
|7
|3
|1
|3
|11:12
|10
|10
Rennais
|7
|2
|4
|1
|9:10
|10
|11
Stade Brest
|7
|2
|2
|3
|11:11
|8
|12
Nice
|7
|2
|2
|3
|9:12
|8
|13
Lorient
|7
|2
|1
|4
|9:16
|7
|14
Le Havre
|7
|1
|3
|3
|8:10
|6
|15
Nantes
|7
|1
|3
|3
|5:7
|6
|16
Auxerre
|7
|2
|0
|5
|5:10
|6
|17
Angers
|7
|1
|2
|4
|3:11
|5
|18
Metz
|7
|0
|2
|5
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup