Šulc trefil nejtěsnější výhru Lyonu! Dal svůj šestý gól ve francouzské lize
Záložník Pavel Šulc v 16. kole francouzské fotbalové ligy rozhodl o domácím vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem. Český reprezentant se v soutěži prosadil pošesté v sezoně, vícekrát skórovali jen tři hráči včetně Masona Greenwooda z Marseille, který pořadí vede s deseti brankami. Lyon se po třetím vítězství za sebou drží v Ligue 1 na pátém místě. Le Havre je šest zápasů bez výhry a má jen čtyřbodový náskok na sestupové příčky.
Hosté přitom měli před přestávkou výhodu pokutového kopu za faul, Greif ale Souarého vychytal. Jediný gól tak padl v 52. minutě. Šulc se položil do centru Moreiry a hlavou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Diawa. Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě, ve čtvrtek pomohl k vítězství francouzského celku v Evropské lize nad Deventerem (2:1).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|2
Lens
|15
|11
|1
|3
|26:13
|34
|3
Marseille
|15
|9
|2
|4
|35:15
|29
|4
Lille
|15
|9
|2
|4
|29:17
|29
|5
Lyon
|16
|8
|3
|5
|22:16
|27
|6
Rennais
|16
|7
|6
|3
|27:24
|27
|7
Toulouse
|16
|6
|5
|5
|24:19
|23
|8
Monaco
|15
|7
|2
|6
|26:26
|23
|9
Štrasburk
|15
|7
|1
|7
|25:20
|22
|10
Angers
|16
|6
|4
|6
|17:18
|22
|11
Stade Brest
|16
|5
|4
|7
|21:27
|19
|12
Nice
|15
|5
|2
|8
|19:27
|17
|13
Lorient
|15
|4
|5
|6
|19:28
|17
|14
Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21:29
|16
|15
Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13:22
|15
|16
Auxerre
|15
|3
|3
|9
|11:21
|12
|17
Nantes
|16
|2
|5
|9
|14:28
|11
|18
Metz
|16
|3
|2
|11
|17:37
|11
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup