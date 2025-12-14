Předplatné

Šulc trefil nejtěsnější výhru Lyonu! Dal svůj šestý gól ve francouzské lize

Pavel Šulc se raduje z dalšího gólu za Lyon
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Záložník Pavel Šulc v 16. kole francouzské fotbalové ligy rozhodl o domácím vítězství Lyonu 1:0 nad Le Havrem. Český reprezentant se v soutěži prosadil pošesté v sezoně, vícekrát skórovali jen tři hráči včetně Masona Greenwooda z Marseille, který pořadí vede s deseti brankami. Lyon se po třetím vítězství za sebou drží v Ligue 1 na pátém místě. Le Havre je šest zápasů bez výhry a má jen čtyřbodový náskok na sestupové příčky.

Hosté přitom měli před přestávkou výhodu pokutového kopu za faul, Greif ale Souarého vychytal. Jediný gól tak padl v 52. minutě. Šulc se položil do centru Moreiry a hlavou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Diawa. Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním utkání po sobě, ve čtvrtek pomohl k vítězství francouzského celku v Evropské lize nad Deventerem (2:1).

