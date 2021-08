Rekord! Mourinho dobyl po Premier League a La Lize i Serii A

José Mourinho už je trenérm AS Řím • Reuters

José Mourinho se představil jako nový kouč AS Řím • ASRoma.com

Přišel, viděl, zvítězil, jak se v Římě sluší a patří. José Mourinho vstoupil do angažmá v AS Řím vydřeným domácím vítězstvím 3:1 nad Fiorentinou, svým jubilejním padesátým v Serii A. Na tuto metu se dostal nejrychleji ze všech trenérů už ve třetí prestižní soutěži, předtím to dokázal v anglické Premier League i ve španělské La Lize.