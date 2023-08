Přestřelka Barcelony na Villarrealu. Sedm gólů, rozhodl Lewandowski

Barcelona vedla po gólech Gaviho a De Jonga už po čtvrthodině 2:0, ještě do poločasové pauzy ale srovnali Foyth se Sörlothem. V 50. minutě dokonal obrat obstřelem na zadní tyč Baena, v 68. minutě ale znovu srovnal Torres a vzápětí po Yamalově střele do tyče dorazil míč do odkryté brány Lewandowski.

Katalánci zdolali nedělního soupeře potřetí za sebou a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. Villarreal prohrál i druhý domácí zápas ligového ročníku.

La Liga - 3. kolo:

Villarreal - FC Barcelona 3:4

Branky: 26. Foyth, 40. Sörloth, 50. Baena - 12. Gavi, 15. De Jong, 68. Torres, 71. Lewandowski.

19:30 Valencie - Osasuna,

21:30 Bilbao - Betis Sevilla.